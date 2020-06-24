شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتحب الجيمز .. إيه الفرق بين Facebook Gaming وخدمة تويتش من أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Facebook Gaming واحدة من أشهر المنافسين في هذا المجال إلى جانب خدمة تويتش المملوكة لشركة أمازون، كم أطلق فيس بوك ميزة بالخدمة والتى تعرف بميزة البطولات والمسابقات Tournaments والتي تتيح للمستخدمين بطولات افتراضية وتنظيمها في تنسيقات متنوعة أو المشاركة فيها، بحيث يمكنهم اللعب ضد بعضهم البعض دون الحاجة لتواجدهم في نفس المكان، وفيما يلى نعرض مقارنة بين أشهر خدمتين للألعاب:

Facebook Gaming

هي خدمة من فيس بوك، مخصصة لمساعدة اللاعبين فى العثور على المحتوى الذى يبحثون عنه بشكل أسهل، والتى تتيح للمستخدمين العثور على ثلاثة أنواع أساسية من محتوى الألعاب، كما سيكون بإمكان المستخدمين دعوة الأصدقاء للعب والدردشة معهم مباشرة من علامة التبويب.

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كما أنه مكانا لمقاطع فيديو الألعاب، مع محتوى من بطولات esports، كما تتيح الخدمة للمستخدمين التواصل مع اللاعبين الآخرين والتحدث حول العناوين المفضلة لديهم، سواء كان ذلك لتنظيم وقت للاتصال بالإنترنت أو اللعب.





تويتش

هو منصة بث مرئي حي تملكها شركة أمازون، وقد بدأ تويتش في يونيو 2011 متفرعًا من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv، ويركز موقع تويتش في الأساس على ألعاب الفيديو، وحلول ألغازها التي يقدمها المستخدمون، وبث مسابقات الرياضة الإلكترونية، وغير ذلك من الأحداث المتعلقة بالألعاب، ويُمكن مشاهدة محتوى الموقع من بث حي أو فيديوهات عند الطلب.

وقد تم إطلاق المنصة رسميًا تجريبيًا في 6 يونيو 2011، ومنذ ذلك الحين، استقطب تويتش أكثر من 35 مليون زائر جديد شهريًا. كان لدى تويتش حوالي 80 موظفًا في يونيو 2013، والذي ارتفع إلى 100 بحلول ديسمبر 2013. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.