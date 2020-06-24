سماعات AirPods ستكون قادرة الآن على التبديل بين الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - تكمن مشكلة إستخدام سماعات البلوتوث في أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون عملية الإقتراب مزعجة أثناء التبديل بين الأجهزة. على سبيل المثال، قد تربط سماعات الأذن الخاصة بك مع هاتفك الذكي، ولكن إذا أردت إستخدامها مع الحاسوب المحمول، فسوف يتعين عليك إجراء عملية التبديل يدويًا.

ومع ذلك، يبدو أن إحدى التغييرات التي أعلنت عنها شركة آبل في معرض WWDC 2020 هو تحديث لسماعات AirPods يتيح إمكانية التبديل تلقائيًا بين الأجهزة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم AirPods مع iPad وتلقيت مكالمة على iPhone، فيمكنك الرد على تلك المكالمة وسيتم توصيل الهاتف تلقائيًا بـ AirPods.

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ستصبح سماعات AirPods أكثر ذكاءً أيضًا لمعرفة متى يجب التبديل، مثلاً عندما تضع هاتفك وتلتقط جهازك اللوحي، فسوف تفترض بعد ذلك أنك تريد إستخدام جهازك اللوحي وستقوم بتوصيل نفسها بجهاز iPad الخاص بك تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم. تبدو وكأنها ميزة مثيرة للإهتمام، على الرغم من أنه ليست لدينا فكرة عن مدى نجاحها في الحياة الواقعية.

نتصور أنه من المحتمل أن تكون هذه الميزة مزعجة عندما لا يرغب المستخدمون بالضرورة في التبديل بين الأجهزة، لذلك نأمل أن تكون هناك طريقة ما لضبطها. في كلتا الحالتين، سيتعين علينا مراقبة التحديث عندما يتم إصداره.