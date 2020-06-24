شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic توقع صفقة مع ناسا لتنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت Virgin Galactic صفقة جديدة مع وكالة ناسا لإعداد رواد فضاء سياح مستقبليين للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، وبموجب الاتفاقية، ستطور فيرجن جالاكتيك برنامج تدريب رائد فضاء مداري خاص جديد والبحث عن مرشحي السياحة الفضائية المحتملين، وهذه مبادرة جديدة لشركة الفضاء المدارية الفرعية التي من المتوقع أن تبدأ في تقديم رحلات للمسافرين إلى حافة الفضاء في العام المقبل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتولى Virgin Galactic مسؤولية العثور على الشركات والمنظمات المهتمة بإرسال الأشخاص إلى محطة الفضاء الدولية.

وستكون Virgin Galactic أيضًا مسئولة عن العثور على وسائل النقل المناسبة للوصول بهم إلى هناك مثل SpaceX أو Roscosmos أو Boeing أو غيرها من الشركات المستقبلية.

كما أنها اتفاقية واسعة النطاق ستتطلب أيضًا من Virgin Galactic تنسيق الموارد اللازمة في الفضاء وعلى الأرض لإنجاح الرحلات.

كما ستصبح أساسا وكالة سياحة فضائية، على غرار Space Adventures، التي تنظم رحلات للعملاء الأثرياء الذين يسافرون على الصواريخ الروسية إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت فيرجين جالاكتيك في بيانها حول الاتفاقية: "الجيل القادم من مسافرين الفضاء مهتم بمجموعة متنوعة من تجارب الفضاء".

كما أنه بناءً على تجربة التدريب على رحلات الفضاء التجارية، تعتقد Virgin Galactic أنها يمكن أن توفر تجربة عملاء شخصية لا مثيل لها للسفر المداري.

وتشهد وكالة ناسا طلبًا أكبر على استخدام محطة الفضاء الدولية للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، والنشاط التجاري، والتعاون الدولي.

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يمكن أن تتراوح تجارب رواد الفضاء الخاص من بعثات المواطن السائح إلى بعثات البحث العلمي التي تدعمها الحكومة، وكجزء من هذه الشراكة، ستستفيد وكالة ناسا من الخبرة التجارية والمعرفة الصناعية لشركة Virgin Galactic.

ستساهم Virgin Galactic أيضًا في إدارة البرامج من البداية إلى النهاية وحزم التدريب المتكاملة لرواد الفضاء للمسافرين من القطاع الخاص، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات لتجربة طيران مداري تجارية.

وقالت الشركة: "تعمل الشراكة أيضًا كمرشد للمختبر الدولي لمحطة الفضاء الدولية من خلال إظهار مشاركة إضافية من جانب القطاع التجاري في رحلات الفضاء البشرية".

ونأمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى قيام المشاركين التجاريين بإجراء الأبحاث والأنشطة التجارية الأخرى على متن محطة الفضاء الدولية في المستقبل.

وأضافت الشركة: "نحن متحمسون للشراكة مع وكالة ناسا في برنامج رحلات الفضاء المداري الخاص هذا، والذي لن يسمح لنا باستخدام منصة رحلات الفضاء الخاصة بنا فحسب، بل سيوفر أيضًا البنية التحتية للتدريب على الفضاء لناسا والوكالات الأخرى".

وفي حين أن فيرجن جالاكتيك لم ترسل عميلاً إلى الفضاء بعد، فقد عملت على نطاق واسع مع رواد الفضاء المستقبليين، لتجهيزهم للإطلاق.

وتؤكد الشركة في أن هذه التجربة تجعلها مؤهلة لتشغيل هذا النوع من البرامج لوكالة ناسا، مضيفة أن العديد من موظفيVirgin Galactic عملوا سابقًا لدى وكالة ناسا على برامج رحلات الفضاء البشرية.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان: إن خطط Virgin Galactic لتطوير برنامج خاص جديد لاستعداد رواد الفضاء المداري تدعم بشكل مباشر استراتيجية ناسا العريضة لتسهيل تسويق المدارات الأرضية المنخفضة من جانب الكيانات الأمريكية".