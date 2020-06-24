Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 لن تحصل على تحديث WatchOS 7

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل يوم أمس عن نظام WatchOS 7، وهو التحديث الرئيسي الجديد لنظام التشغيل المخصص لساعات Apple Watch الذكية من آبل. ومع ذلك، فإن الخبر غير السار هو أنه إذا كنت تستخدم Apple Watch Series 1 أو Apple Watch Series 2، فيبدو أن ساعتك الذكية لن تكون مؤهلة للحصول على التحديث القادم، لذلك يبدو أن نظام WatchOS 6 في العام الماضي كان آخر تحديث رئيسي تحصل عليه ساعتك الذكية.

ستكون Apple Watch Series 3 أقدم ساعة ذكية من آبل ستحصل على تحديث WatchOS 7 الجديد، وقد يكون هذا الأخير هو آخر تحديث رئيسي تحصل عليه، فنحن نعتقد بأن نظام WatchOS 8 القادم في العام المقبل سيتخلى عن دعم Apple Watch Series 3، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا. ومع ذلك، يبدو أن فترة دعم ساعات Apple Watch تُعتبر أقصر مقارنة مع هواتف iPhone.

عدم دعم ساعات Apple Watch لفترات طويلة يُعتبر معضلة كبيرة لأن الناس عمومًا لا يقومون بترقية ساعتهم الذكية في كثير من الأحيان، لذا فإن فكرة التجول بساعة ذكية قديمة في ذراعك لا تبدو جذابة للغاية. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه لمجرد أن الطرازات القديمة لن تحصل على تحديث WatchOS 7 لا يعني أنها غير مجدية.

لا يزال بإمكانها القيام بالعديد من الوظائف، ولكن تلك الطرازات القديمة لن تتمكن من الحصول على التحسينات والميزات التي الجديدة التي يجلبها تحديث WatchOS 7، مثل ميزة تعقب النوم، والكشف التلقائي عن غسل اليدين، على سبيل المثال لا الحصر.