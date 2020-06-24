نظام iOS 14 سيُتيح للمستخدمين أخيرًا تحديد المتصفح وتطبيق البريد الإلكتروني الإفتراضي

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد القيود المفروضة على نظام iOS هي أنه بسبب سياسات آبل، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إستخدام التطبيقات الأصلية بإعتبارها التطبيقات الإفتراضية للنظام. على سبيل المثال، عندما يتم فتح رابط لموقع معين، فإن نظام التشغيل يختار تلقائيًا المتصفح Safari لفتح هذا الموقع. نفس الأمر ينطبق على الرسائل الإلكترونية، فنظام iOS يختار تطبيق البريد التابع لشركة آبل للتعامل مع الرسائل الإلكتروني. هذا يعني أنه بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون متصفحات أخرى أو تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، فذلك غير مريح بالنسبة لهم إلى حد ما.

ومع ذلك، فالخبر السار اليوم هو أنه مع نظام iOS 14 الجديد، ستوفر شركة آبل أخيرًا للمستخدمين القدرة على إختيار تطبيق البريد الإلكتروني والمتصفح الإفتراضي للنظام. لذلك إذا كنت تفضل إستخدام Gmail لإرسال الرسائل الإلكترونية أو Firefox لتصفح الويب، فسوف تتمكن من إختيار تلك التطبيقات كتطبيقات إفتراضية وسيتم فتحها عندما ترغب في إرسال بريد إلكتروني أو موقع ويب.

لم تذكر شركة آبل في الواقع هذه الميزة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، ولكن كما أشار موقع The Verge، فقد تم رصدها في صفحة النسخة التجريبية لنظام iOS 14 والتي تقول أنه يمكن للمستخدمين ” تحديد متصفح ويب إفتراضي وتطبيق للبريد الإلكتروني يتم تشغيله أثناء النقر على رابط أو تريد إنشاء رسالة إلكترونية جديدة “.

أكدت شركة آبل منذ ذلك الحين أن هذا صحيح، على الرغم من أن الشركة تشير أيضًا إلى أن المطورين سيحتاجون إلى تحديث تطبيقاتهم للإستفادة من هذه الميزة، لذلك ليس الأمر كما لو أن التطبيقات ستصبح تلقائيًا هي التطبيق الإفتراضي.