ميزة ” Scribbles ” في iPadOS 14 تتيح لك الكتابة في أي مكان على iPad الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات التي تجعل لوحيات iPad Pro جذابة هي القلم الإلكتروني Apple Pencil المرافق. مع دعم حساسية الضغط ورفض لمسات راحة اليد، فإنه يحول لوحيات iPad إلى تطبيق لتدوين الملاحظات والرسم. ومع ذلك، كان دعم Apple Pencil يفتقر إلى الكثير من التطبيقات الأصلية بإستثناء عدد قليل مثل تطبيق الملاحظات.

سيتغير هذا قريبًا لأنه في تحديث iPadOS 14 القادم، تقدم شركة آبل ميزة جديدة تُدعى ” Scribbles “. بإستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من إستخدام Apple Pencil والكتابة في أي مكان تقريبًا على جهاز iPad. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الكتابة داخل حقول النص بدلاً من الكتابة، وسيتمكن من التعرف على الكتابة اليدوية وتحويلها إلى نص رقمي.

وهذا يعني أنه إذا كنت تبحث عن شيء ما، فما عليك سوى إستخدام القلم Apple Pencil وكتابة ما تريده في حقل البحث، ثم تحويله إلى نص رقمي والبحث في الويب. يمكن للمستخدمين أيضًا إستخدام ميزة ” Scribbles ” لإضافة أشياء إلى رسائل التذكير الخاصة بهم والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى نص رقمي.

يبدو أيضًا أنه ذكي بما فيه الكفاية حيث يمكنه إكتشاف اللغات، مما يعني أنه إذا إخترت اللغة الإنجليزية بإعتبارها اللغة الرئيسية على جهاز iPad الخاص بك ولكنك تريد إدراج بعض الأحرف باللغة الصينية، فيمكنك القيام بذلك أيضًا. سيكون هناك أيضًا دعم لمزيد من الإيماءات بإستخدام Apple Pencil، مثل شطب الكلمات لحذفها، التحديد الذكي للنص المكتوب خط اليد، وكذلك التعرف على الشكل.