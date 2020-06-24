ميزة App Clips في نظام iOS 14 تصل للرد على Google Instant من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - سيُحدث نظام iOS 14 الجديد من آبل الكثير من التغييرات، فهو حصل على شاشة رئيسية جديدة ودعم أكبر للإضافات المعروفة أكثر بإسم Widgets. ستكون هناك أيضًا ميزة جديدة تُطلق عليها شركة آبل إسم ” App Clips “، وهي الميزة التي ستبدو مألوفة بالنسبة إليك إذا كنت تستخدم نظام الأندرويد أو إذا كنت تتابع أخبار الهواتف الذكية.

وفقا لشركة آبل، فهي وصفت App Clips بالقول : ” هو جزء صغير من تطبيق مصمم ليتم إكتشافه في اللحظة التي تحتاجه. ترتبط App Clips بمنتج أو نشاط تجاري معين، ويتم تحميلها في غضون ثوانٍ لإكمال مهمة معينة، مثل إستئجار دراية بخارية، أو شراء قهوة، أو ملء عداد إنتظار سيارات “.

هل يبدو هذا مألوفًا بالنسبة إليك؟ إذا قلت نعم، فذلك لأن مفهوم App Clips هو نفسه مفهوم Google Instant من جوجل. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الميزة من قبل، فإن الفكرة الأساسية ورائها هيا أنه بالنسبة لبعض التطبيقات التي لا تحتاج إلى أخذ مساحة بشكل دائم على هاتفك، فبإمكانك فقط تشغيل هذه التطبيقات مرة واحدة فقط لتلبية حاجة معينة.

ميزة App Clips تقوم في الأساس بنفس الشيء حيث سيتمكن المستخدمون من تشغيل هذه التطبيقات عن طريق مسح QR Code، والنقر على وسم NFC، وما إلى ذلك. إنها ميزة مثيرة للإهتمام ونحن متشوقون لمعرفة عدد المطورين الذين سينضمون إلى هذه الفكرة.