المتصفح Safari سيكون قادرًا على رصد ما إذا كانت كلمة مرورك قد تعرضت للإختراق

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، صادفنا العديد من الإختراقات الضخمة لقواعد بيانات العملاء. نتيجة لذلك، هناك إحتمال كبير بأن أحد حساباتك قد تعرض للخطر. في حين أن هذا يمثل مشكلة، فإن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها حل المشكلة هي التأكد من أن جميع حساباتك تستخدم كلمات مرور مختلفة.

تكمن الفكرة في أنك إذا إستخدمت كلمة مرور مختلفة لجميع حساباتك، فستحد من عدد الحسابات التي يمكن أن يخترقها المخترق. بالنسبة لمستخدمي MacOS، فالخبر السار اليوم هو أنه إذا كنت تستخدم المتصفح Safari، فإن النسخة الجديدة القادمة من هذا المتصفح مع نظام MacOS Big Sur ستمتاز بالقدرة على إكتشاف متى تستخدم كلمة مرور ربما تم إختراقها.

يتضمن هذا فحص Safari قاعدة بيانات لكلمات المرور المسربة المعروفة لمعرفة ما إذا كانت كلمة المرور التي تستخدمها يمكن أن تكون جزءًا منها. إذا كان الأمر كذلك، فقد يُطلب منك تغييرها أو إستخدام واحدة جديدة. هذه ليست ميزة جديدة تمامًا، فقد قامت جوجل في وقت سابق بإصدار أداة فحص لكلمات المرور تنجز نفس الشيء. ويأتي المتصفح Firefox مع ميزة مشابهة أيضًا.

نُدرك أن إستخدام العديد من كلمات المرور المختلفة قد يكون صعبًا من حيث التذكر، ولكن هناك العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تتيح لك إدارة كلمات المرور الخاصة بك في مكان واحد وآمن، أو يمكنك إنشاء كلمة مرور قوية سيكون من الصعب على المخترقين تخمينها.