يمكن لـ Apple Watch الآن إكتشاف متى تغسل يديك تلقائيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر غسل اليدين ممارسة شائعة في النظافة الصحة الجيدة، ولكنه أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد تفشي فيروس COVID-19 لأن غسل اليدين بالماء والصابون يساعد في منع إنتشار الفيروس وتقليل فرصة الإصابة بالعدوى.

النصيحة العامة هي أنه يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، أو أن تطرب أغنية ما وأنت تغسل. إذا كنت تفضل ألا تبدو كشخص مجنون في مرحاض عام يُغني، فإن شركة آبل لديها حل إذا كنت تملك Apple Watch.

مع نظام WatchOS 7 الجديد، قامت شركة آبل بتضمين ميزة الكشف التلقائي عن غسل اليدين في Apple Watch. إستنادًا إلى حركة اليدين والمستشعرات الأخرى والميكروفون، يجب أن تكون Apple Watch قادرة على إكتشاف متى بدأت في غسل يديك. سيبدأ بعد ذلك مؤقت العد التنازلي لمدة 20 ثانية لإعلامهم بموعد التوقف. إذا إكتشفت أنك توقفت مبكرًا جدًا، فسوف تطلب منك الإستمرار في الغسل.

على الرغم من أنها تبدو كميزة جديدة، إلا أن جائحة COVID-19 هذه قد شددت على أهمية النظافة الجيدة ويمكن أن تظل ميزة غسل اليدين هذه وثيقة الصلة في المستقبل، حتى بعد العثور على لقاح للفيروس.