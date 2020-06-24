آبل تجلب أخيرًا ميزة تتبع النوم الخاصة بها إلى Apple Watch مع نظام WatchOS 7

فاطمة أيت طالب - دبي - ميزة تتبع النوم تُعتبر واحدة من الميزات الأساسية التي يمكن لأي شخص توقعها في الأجهزة القابلة للإرتداء، ولكن لسبب ما، لم تقم شركة آبل بتضمين هذه الميزة في الساعة الذكية Apple Watch. لقد سمعنا في العام 2019 أن شركة آبل تخطط لتضمين هذه الميزة في ساعتها الذكية، ولكن هذا ما لم يتحقق في نظام WatchOS 6.

كانت هناك شائعات تفيد بأنه سيتم تضمين هذه الميزة في نظام WatchOS 7، وإتضح الآن أن تلك الشائعات صحيحة. خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، كشفت الشركة وأكدت أن ميزة تتبع النوم ستأتي مع نظام WatchOS 7. في الغالب، ستعمل مثل ميزات تتبع النوم الأخرى.

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ستعتمد على المستشعرات المدمجة في الساعة الذكية Apple Watch مثل مستشعر التسارع لإكتشاف الحركات الدقيقة من أجل تتبع أنماط نومك. عندما يستيقظ المستخدم، سيتمكن من رؤية تقرير عن نومه في الليلة السابقة، بما في ذلك وقت إستيقاظه ومتى عاد للنوم. سيتمكن التطبيق أيضًا من عرض مخطط أسبوعي يوضح إتجاهات نوم المستخدم.

ستقوم شركة آبل كذلك ببناء ميزة التنبيه في تطبيق النوم والتي ستستخدم إما محرك الإهتزاز لإيقاظ المستخدم أو من خلال الأصوات اللطيفة. ستكون هناك أيضًا القدرة على إعداد روتين قبل النوم، والذي وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، سيساعد على إعداد الجسم بشكل أفضل للنوم.

يمكن القيام بذلك من خلال وضع ” Wind Down ” الذي يتيح للمستخدمين إعداد روتين مثل الاستماع إلى مشهد صوتي مهدئ، أو استخدام تطبيق تأمل، أو إعداد مشهد في تطبيق Home من شأنه إعدادهم بشكل أفضل للنوم.