شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تتحقق من صحة الصور عند البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" أنها ستضيف ميزة التحقق من المصداقية إلى خدمة البحث عن الصور التابعة لها وذلك فى مسعى لمساعدة المستخدمين على التحقق من صحة الصور التى تُنشر عبر الإنترنت.

وقالت الشركة الأمريكية فى تدوينة: "تعد الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجرى فى العالم، لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها مآزقها - خاصةً عندما تكون هناك أسئلة عن أصل الصورة أو صحتها أو سياقها".



التحقق من الصور

وأضافت "جوجل": "بدءًا من اليوم، نعرض معلومات التحقق من الصحة فى صور جوجل على مستوى العالم لمساعدة المستخدمين فى اجتياز هذه المشكلات وإصدار أحكام مستنيرة عما يشاهدونه على الويب. ويعتمد هذا على ميزات التحقق من الصحة فى البحث والأخبار، والتى يصادفها الناس مليارات المرات سنويًا".

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وأوضحت "جوجل" أنه عند البحث بواسطة الصور الآن قد يرى المستخدمون علامة "التحقق من الحقائق" أسفل نتائج الصور المصغرة.

وبالضغط على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بتنسيق أكبر، فإنهم سيرون ملخصًا للتحقق يظهر على صفحة الويب الأساسية، وقد تظهر هذه التسميات لمقالات التحقق عن صور محددة ولمقالات التحقق التى تتضمن الصورة فى منشور.

جدير بالذكر أطلقت شركة جوجل بمحرك البحث التابع لها أواخر العام الماضى ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتحقق من نطق الكلمات غير المألوفة، وذلك بمساعدة تقنية التعلم الآلى.

وتعتمد آلية الميزة الجديدة على إظهار دليل لمساعدة المستخدمين على نطق الكلمة التى يريدون معرفة كيفية نطقها فى محرك البحث، وبعد كتابة الكلمة المرادة، ستظهر الكلمة فى الأعلى، ثم اختيار اللهجة، وكتابة الكلمة صوتياً، وبعدها يُطلب من المستخدم نطقها.