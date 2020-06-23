شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد وصول نظام iOS 14 الجديد إلى هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل النقاب عن iOS 14، وهو آخر تحديث رئيسى لهواتف أيفون، والذى يجلب مجموعة كاملة من الميزات، بما فى ذلك شاشة رئيسية معاد تصميمها وميزات جديدة فى الرسائل والتطبيقات الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنزيله وتاريخ إصداره، فلم تكشف أبل عن موعد محدد.

لكن يمكن للمطورين الحصول على التحديث الجديد على الفور، من خلال تنزيله من موقع أبل الإلكترونى، بينما يمكن للمستخدمين التوجه فقط إلى صفحة التنزيل إذا قاموا بتسجيل الدخول كمطور مسجل، والحصول على ملف التعريف، ثم الانتقال ببساطة إلى جزء تحديث البرنامج من الإعدادات التى يجب أن تبدأ التثبيت.

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ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، هناك أدوات للحصول على التحديث من خلال بعض الطرق التى تنتشر على الإنترنت، من خلال مجموعة متنوعة من القنوات غير المشروعة، ولكن هذا غير موصى به - فهو لا يخرق قواعد أبل فحسب، بل إن الإصدار المبكر من التحديث محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يسبب مشاكل لأى جهاز يتم استخدامه عليه.

الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا للحصول على التحديث فى وقت أقرب هى الانضمام إلى برنامج الإصدار التجريبى العام من أبل، والذى سيكون البرنامج متاحًا من خلاله الشهر المقبل، كما يمكنك الاشتراك فى ذلك الآن، من خلال صفحة أبل الخاصة، وسيصل التحديث عندما يتم طرحه للجمهور.

إذا كنت ترغب فى انتظار الإصدار الكامل - والذى هو بلا شك الطريقة الأكثر أمانًا وخالية من المتاعب للحصول على البرنامج الجديد - فمن شبه المؤكد أنه سيظهر إلى جانب أيفون الجديد فى سبتمبر.