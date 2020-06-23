شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن آخر إصداراته.. يعنى إيه "ماك مينى" من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل الأمريكية خلال مؤتمرها الدولى للمطورين WWDC2020 الستار عن وحدة المعالجة المركزية CPU لجهاز كمبيوتر Mac mini الجديد، حيث لن يعتمد جهاز مينى ماك الجديد، ولأول مرة، على معالجات إنتل Intel التى لطالما ربطتها علاقة وثيقة بشركة أبل Apple حيث اعتمدت الأخيرة على معالجها الخاص Apple A12Z وهى نفس الشريحة الموجودة فى 2020 iPad Pro.

ماك ميني

هو كمبيوتر شخصى يصنع من قبل شركة أبل يتميز بصغر الحجم، وهو يشبه تصميم الكمبيوتر الشخصية السابقة (Mini-ITX)، وهو ذو حجم صغير مقارنة بأحجام الحواسيب الشخصية المعهودة: 16,2 سم² وبسماكة 5,1 سم، ويزن 1,31 كج، ولكن مزود الطاقة يشكل تقريبًا ثلث حجم الكمبيوتر.

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وقد تم الإعلان عن الماك مينى يناير 2005 فى مؤتمر ومعرض عالم ماك ولقد تم تحديثه بمعالجاتٍ حديثهٍ وتوسّعات عديدة منذ ذلك الحين، ولقد تم الإعلان عنه مع الآيبود شفل من قبل ستيف جوبز، والماك مينى والآيبود شفل تعتبر بدائل متاحة أكثر من الأجهزة الأخرى لأنها أقل تكلفة، ووصفت من قِبل ستيف جوبز "ماك فى متناول اليد أكثر من أى وقت مضى "

مميزات "ماك ميني" 2020

ويأتى جهاز مينى ماك Mac mini الجديد بمجموعة من المميزات المثيرة للإعجاب حيث يتضمن 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و512 جيجابايت SSD، ويحتوى على إصدارت مثل بيتا من macOS Big Sur وXcode لمساعدة المطورين على تجهيز تطبيقاتهم لأجهزة ماك Mac عند إطلاقها فى وقت لاحق من هذا العام.

كما يمتلك مجموعة متنوعة من منافذ إدخال/إخراج، كما راهنت الشركة الأمريكية على قوة وكفاءة جهاز مينى ماك Mac mini والذى بدا أنه يعمل بشكل رائع مع برامج احترافية متعددة مثل أدوبى لايت روم Adobe Lightroom وفوتوشوب Photoshop بالإضافة التطبيقات المهنية الخاصة بالشركة مثل Final Cut Pro X.