شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنظيم أول سباق للسيارات الطائرة نهاية العام بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون هناك سيارتان طائرتان موجهتان عن بعد، يتسابقان عبر ضواحي Coober Pedy، وهي بلدة صغيرة في منطقة Outback الأسترالية تُستخدم كإعداد لأفلام Mad Max الأصلية.

كما تم التخطيط للسباق الأول كمعرض عام، بدعم من هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، وتأمل Airspeeder أن يكون أول سباق دولي ضمن سلسلة من التحديات، التى يمكن أن تتوسع.

وقال مات بيرسون من شركة Airspeeder لشبكة ABC News: "لومان، وباتهورست، وموناكو، هناك أماكن مذهلة شهدنا فيها ولادة رياضات جديدة".

وتقول الشركة أنه يمكن عقد سباقات مستقبلية في صحراء Mojave في كاليفورنيا، ويجري تطوير موقعين دوليين آخرين غير معلنين.

تعتقد Airspeeder، أن حدث السباق الدولي الكبير يمكن أن يساعد الشركة على تحسين تقنيتها، ويؤدي إلى ازدهار سياحي جديد في Outback.

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وأضاف بيرسون: "نأمل أن يكون الأمر رائعًا بالنسبة للسياحة، أي شيء مثير وجديد ومبتكر مثالي لـ Coober Pedy".

تم تصميم السيارات الطائرة، التي تسمى أحيانًا سيارات الأجرة الجوية، على غرار سيارات F1، مع أربعة حوامل دافعة وضعت حول قذيفة تشبه الطوربيدات.

يبلغ طول التصميم الحالي حوالي 13 قدمًا وثلاثة أطوال، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 124 ميلًا في الساعة.

ويمكن للسيارات السفر إلى أقصى ارتفاع يبلغ 2950 قدمًا، وتزن أكثر بقليل من 500 رطل، كما أن لديها نسبة طاقة إلى وزن أكبر من سيارة F1 من الطائرات النفاثة بفضل مجموعة نقل الحركة المدفوعة ببطارية 500 كيلووات، ويمكن أن يكون التصميم الأخير أكثر أمانا وأقل عرضة للفشل من طائرة هليكوبتر.