تكنولوجيا: الأن يمكن دمج الملحقات التابعة للجهات الخارجية في تطبيق Find My مع iOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل عن نظام iOS 14 مع العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك تصميم جديد للشاشة الرئيسية والترجمة المدمجة والمزيد. والآن، أكدت الشركة أنه يمكن دمج الملحقات التابعة للجهات الخارجية في تطبيق Find My مع iOS 14.

وتطلق أبل على هذه الميزة اسم “Find My Network”، وتصفها بأنها قادرة على تحديد موقع المنتجات باستخدام قوة شبكة Find My الواسعة. ومن خلال مئات الملايين من أجهزة أبل حول العالم والتشفير المتقدم من طرف إلى طرف والأمن الرائد في الصناعة، يمكن للمستخدمين تحديد موقع العناصر الخاصة بهم في تطبيق Find My مع الاطمئنان بأن الخصوصية محمية.

وهذا يعني بشكل أساسي أنه يمكن لأي صانع “ملحقات تتبع” الاشتراك في استخدام تقنية أبل، مما يسمح بمراقبة هذه الملحقات من خلال تطبيق Find My. ويمكن أن تستفيد ملحقات الجهات الخارجية من البنية التحتية لـ Find Find من أبل، بما في ذلك القدرة على العثور عليها في وضع عدم الاتصال.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تقدم مزيدًا من التفاصيل، فقد تم تغيير هذا على الأرجح بسبب اتهامات Tile لممارسات أبل المنافية للمنافسة قبل إطلاق AirTags المزعوم من أبل في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر

اعلان