تكنولوجيا: أهم وأفضل العروض الجديدة على متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الالكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء. إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع: الحاسب المحمول آسيس زينبوك S UX391UA-ET009T السعر: 4790 ريال سعودي المواصفات: شاشة 13.3 بوصة

معالج Core-i7 من إنتل

ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت

ذاكرة تخزينية بسعة 1 تيرابايت

اللون أزرق يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D8%A7%D8%B3%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%83-UX391UA-ET009T-%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A8/dp/B07N3D866Y/ref=gbps_img_s-4_daca_824d569b?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BN76ZN5ZJ4YHW0RQESFY&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=9cdc19a1aa413a067f8d51b8aaba6cb4&camp=247&creative=1211 محرك الأقراص WD 1 TB Blue PC HDD – WD10EZEX السعر: 127.48 ريال سعودي المواصفات: ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت

ذاكرة تخزينية بسعة 1 تيرابايت

الوزن 440 جرام

نوع ذاكرة الكمبيوتر DDR3 SDRAM

الواجهة Serial ATA-600 يمكنك الحصول عليه الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1/dp/B0088PUEPK?ref_=Oct_DLandingS_PC_38468839_1&smid=A14PAP71RVPZX1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=f0a9a740db69d11631af62a3bd0ae82b&camp=247&creative=1211. سماعات الرأس Sennheiser HD 650 Open Back Professional السعر: 1186.64 ريال سعودي المواصفات: استجابة التردد (10 ديسيبل)

وظيفة عزل الضوضاء

توفر مغناطيسات النيوديميوم عالية الطاقة

مقبس 3.5 ملم

طول الكابل 118 بوصة

الوزن 259 جرام يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/Sennheiser-Open-Back-Professional-Headphone/dp/B00018MSNI?ref_=Oct_DLandingS_PC_38468839_6&smid=A14PAP71RVPZX1 سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds SM-R170NZKA السعر: 335 ريال سعودي المواصفات: لاسلكية

الوزن 8 جرام

تستخدم بطاريات 1 CR123A

متوفرة باللون الأبيض واللون الأسود يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/dp/B07Q4WZF4F/ref=gbps_img_s-4_daca_1f7e137f?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=X9FW66P9YKWE9KD687GY&th=1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=e5fc4d731f30d2f84cabd78fda9f6d03&camp=247&creative=1211 آيفون 11 برو 64 جيجابايت السعر: 3900 ريال سعودي المواصفات: يدعم FaceTime

الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت

السعة التخزينية 64 جيجابايت

شاشة 8.5 بوصة من نوع OLED

خاصية التعرف على الوجه

مقاوم للمياه والغبار

يتضمن إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف

الوزن 227 جرام

اللون زهري. يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85-SIM/dp/B07Y3LRWSD/ref=sr_1_1?keywords=B07Y3LC4VC%7CB07Y3LRWSD&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&qid=1592769626&s=gateway&smid=A2XPWB6MYN7ZDK&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=ca44cf5544bcb49129d197c82ff3264e&camp=247&creative=1211 Advertisements كاميرا المراقبة السلكية سبوت لايت من Ring السعر: 699 ريال سعودي المواصفات: تتيح لك رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة

يتم توصيلها بمقابس الكهرباء القياسية لتزويدها بالطاقة، وتأتي بمقبس بريطاني

يمكنك مراقبة منزلك بفيديو عالي الدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي

تتضمن شرائط إضاءة ليد مدمجة وصفارة إنذار

تشتمل على حماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، فيمكن استبدالها مجانًا

اللون أبيض يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/dp/B076B3TB33/ref=gbps_img_s-4_daca_9914566d?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&th=1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=7c624c8732c66bcdccf016b0a37aea71&camp=247&creative=1211. شاشة التليفزيون Dansat LED FULL HD 39 inch السعر: 529 ريال سعودي المواصفات: دقة الشاشة 1920 × 1080 بكسل

حجم الشاشة 39 بوصة

نوع الشاشة LED

منفذين من نوع USB

منفذين من نوع HDMI

اللون أسود يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AA-Unavailable/dp/B07V44SJMJ/ref=gbps_img_s-4_daca_2365405b?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=d367adc5b540dc2733e89873d6c405b5&camp=247&creative=1211 لعبة Predator: Hunting Grounds لبلايستيشن 4 السعر: 135 ريال سعودي المواصفات: متوافقة مع منصة بلايستيشن 4

مطورة من قِبل IllFonic

تدعم تعدد اللاعبين

الناشر Sony Interactive Entertainment

التصنيف 17+ حول اللعبة: تعتبر Predator: Hunting Grounds لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين تدور أحداثها في الأدغال النائية في العالم، حيث يطارد المفترس الفريسة الأصعب، يمكنك اللعب بصفتك أحد أعضاء فريق النار (Fireteam) المكوّن من 4 أشخاص من النخبة، أو اللعب متقمصًا دور المفترس لاصطياد الفريسة. يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A/dp/B082LQT4X5/ref=gbps_img_s-4_daca_24bb99c2?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=2aa3359c4ad38a6c19f54e2e36fa110a&camp=247&creative=1211 مكبر الصوت اللاسلكي GO 2 من JBL السعر: 103 ريال سعودي المواصفات: دعم بلوتوث

مقاومة للماء

يمكنك حملها في أي مكان

الطاقة المخرجة: 5 – 10 واط

عازلة للضوضاء

نوع المنفذ: AUX

الوزن: 272 جرام

اللون أحمر يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/dp/B07CZ4Y81Z?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_bNeyqUR&pf_rd_r=4EDMC7PAB47DHCS7T5Q6&pf_rd_p=cdad5c7e-ea01-5708-a8d0-0148ede38605&pf_rd_s=merchandised-search-11&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=21676610031&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=e92465b075967c80615c045cce9e3626&camp=247&creative=1211 كابل Mixit DuraTek من Belkin السعر: 43 ريال المواصفات: هيكل من الألومنيوم يحمي لوحة الدوائر الكهربائية داخل الموصل

النوع: microUSB Premium

طوله: 4 أقدام

يدعم الشحن الأمثل 12W/2.4A

متوافق مع الأجهزة الخلوية

اللون فضي يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي: https://www.amazon.sa/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%86-F2Cu051Bt04-Slv/dp/B01N4HR12V/ref=gbps_img_s-4_daca_3d80790a?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=NMK40XHR95316XC9YHDF&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=925b53691901ab31b5bc1959129c8b92&camp=247&creative=1211 اعلان







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