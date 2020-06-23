تكنولوجيا: أهم وأفضل العروض الجديدة على متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الالكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء.
إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع:
-
الحاسب المحمول آسيس زينبوك S UX391UA-ET009T
السعر: 4790 ريال سعودي
المواصفات:
- شاشة 13.3 بوصة
- معالج Core-i7 من إنتل
- ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت
- ذاكرة تخزينية بسعة 1 تيرابايت
- اللون أزرق
يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D8%A7%D8%B3%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%83-UX391UA-ET009T-%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A8/dp/B07N3D866Y/ref=gbps_img_s-4_daca_824d569b?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BN76ZN5ZJ4YHW0RQESFY&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=9cdc19a1aa413a067f8d51b8aaba6cb4&camp=247&creative=1211
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محرك الأقراص WD 1 TB Blue PC HDD – WD10EZEX
السعر: 127.48 ريال سعودي
المواصفات:
- ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت
- ذاكرة تخزينية بسعة 1 تيرابايت
- الوزن 440 جرام
- نوع ذاكرة الكمبيوتر DDR3 SDRAM
- الواجهة Serial ATA-600
يمكنك الحصول عليه الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1/dp/B0088PUEPK?ref_=Oct_DLandingS_PC_38468839_1&smid=A14PAP71RVPZX1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=f0a9a740db69d11631af62a3bd0ae82b&camp=247&creative=1211.
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سماعات الرأس Sennheiser HD 650 Open Back Professional
السعر: 1186.64 ريال سعودي
المواصفات:
- استجابة التردد (10 ديسيبل)
- وظيفة عزل الضوضاء
- توفر مغناطيسات النيوديميوم عالية الطاقة
- مقبس 3.5 ملم
- طول الكابل 118 بوصة
- الوزن 259 جرام
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/Sennheiser-Open-Back-Professional-Headphone/dp/B00018MSNI?ref_=Oct_DLandingS_PC_38468839_6&smid=A14PAP71RVPZX1
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سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds SM-R170NZKA
السعر: 335 ريال سعودي
المواصفات:
- لاسلكية
- الوزن 8 جرام
- تستخدم بطاريات 1 CR123A
- متوفرة باللون الأبيض واللون الأسود
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/dp/B07Q4WZF4F/ref=gbps_img_s-4_daca_1f7e137f?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=X9FW66P9YKWE9KD687GY&th=1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=e5fc4d731f30d2f84cabd78fda9f6d03&camp=247&creative=1211
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آيفون 11 برو 64 جيجابايت
السعر: 3900 ريال سعودي
المواصفات:
- يدعم FaceTime
- الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت
- السعة التخزينية 64 جيجابايت
- شاشة 8.5 بوصة من نوع OLED
- خاصية التعرف على الوجه
- مقاوم للمياه والغبار
- يتضمن إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف
- الوزن 227 جرام
- اللون زهري.
يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85-SIM/dp/B07Y3LRWSD/ref=sr_1_1?keywords=B07Y3LC4VC%7CB07Y3LRWSD&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&qid=1592769626&s=gateway&smid=A2XPWB6MYN7ZDK&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=ca44cf5544bcb49129d197c82ff3264e&camp=247&creative=1211
-
كاميرا المراقبة السلكية سبوت لايت من Ring
السعر: 699 ريال سعودي
المواصفات:
- تتيح لك رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك
- سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة
- يتم توصيلها بمقابس الكهرباء القياسية لتزويدها بالطاقة، وتأتي بمقبس بريطاني
- يمكنك مراقبة منزلك بفيديو عالي الدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي
- تتضمن شرائط إضاءة ليد مدمجة وصفارة إنذار
- تشتمل على حماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، فيمكن استبدالها مجانًا
- اللون أبيض
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/dp/B076B3TB33/ref=gbps_img_s-4_daca_9914566d?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&th=1&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=7c624c8732c66bcdccf016b0a37aea71&camp=247&creative=1211.
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شاشة التليفزيون Dansat LED FULL HD 39 inch
السعر: 529 ريال سعودي
المواصفات:
- دقة الشاشة 1920 × 1080 بكسل
- حجم الشاشة 39 بوصة
- نوع الشاشة LED
- منفذين من نوع USB
- منفذين من نوع HDMI
- اللون أسود
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AA-Unavailable/dp/B07V44SJMJ/ref=gbps_img_s-4_daca_2365405b?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=d367adc5b540dc2733e89873d6c405b5&camp=247&creative=1211
-
لعبة Predator: Hunting Grounds لبلايستيشن 4
السعر: 135 ريال سعودي
المواصفات:
- متوافقة مع منصة بلايستيشن 4
- مطورة من قِبل IllFonic
- تدعم تعدد اللاعبين
- الناشر Sony Interactive Entertainment
- التصنيف 17+
حول اللعبة: تعتبر Predator: Hunting Grounds لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين تدور أحداثها في الأدغال النائية في العالم، حيث يطارد المفترس الفريسة الأصعب، يمكنك اللعب بصفتك أحد أعضاء فريق النار (Fireteam) المكوّن من 4 أشخاص من النخبة، أو اللعب متقمصًا دور المفترس لاصطياد الفريسة.
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A/dp/B082LQT4X5/ref=gbps_img_s-4_daca_24bb99c2?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=BD34F3SS4R66BAA1FE0Y&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=2aa3359c4ad38a6c19f54e2e36fa110a&camp=247&creative=1211
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مكبر الصوت اللاسلكي GO 2 من JBL
السعر: 103 ريال سعودي
المواصفات:
- دعم بلوتوث
- مقاومة للماء
- يمكنك حملها في أي مكان
- الطاقة المخرجة: 5 – 10 واط
- عازلة للضوضاء
- نوع المنفذ: AUX
- الوزن: 272 جرام
- اللون أحمر
يمكنك الحصول عليها من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/dp/B07CZ4Y81Z?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_bNeyqUR&pf_rd_r=4EDMC7PAB47DHCS7T5Q6&pf_rd_p=cdad5c7e-ea01-5708-a8d0-0148ede38605&pf_rd_s=merchandised-search-11&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=21676610031&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=e92465b075967c80615c045cce9e3626&camp=247&creative=1211
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كابل Mixit DuraTek من Belkin
السعر: 43 ريال
المواصفات:
- هيكل من الألومنيوم يحمي لوحة الدوائر الكهربائية داخل الموصل
- النوع: microUSB Premium
- طوله: 4 أقدام
- يدعم الشحن الأمثل 12W/2.4A
- متوافق مع الأجهزة الخلوية
- اللون فضي
يمكنك الحصول عليه من الرابط التالي:
https://www.amazon.sa/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%86-F2Cu051Bt04-Slv/dp/B01N4HR12V/ref=gbps_img_s-4_daca_3d80790a?smid=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_p=ef256a02-38ba-4daa-aaaa-6a9c2d82daca&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A2XPWB6MYN7ZDK&pf_rd_r=NMK40XHR95316XC9YHDF&_encoding=UTF8&tag=utechcom-21&linkCode=ur2&linkId=925b53691901ab31b5bc1959129c8b92&camp=247&creative=1211
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