مرتفع العروض الوسطى يضرب البلاد.. والحرارة تصل لـ45.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة لـ45 بأسوان، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (86– 45)، شمال الصعيد (60– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 15).

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة «34 – 21»

الإسكندرية «29 – 20»

قنا «43- 27»

الأقصر «43– 28»

أسوان «45 – 28».