تكنولوجيا: Acer تكشف عن أجهزة حاسب مكتبي وشاشات مع أجهزة حاسب جديدة في خط إنتاج ConceptD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer اليوم عن التوسع بخط إنتاجها من أجهزة ConceptD، لتشمل الآن أجهزة الحاسب المكتبي، وشاشات، إلى جانب الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب.

تقدم شركة Acer خط إنتاجها من أجهزة ConceptD لدعم المبدعين والمصممين، حيث أطلقت الشركة الجيل الأول من الأجهزة خلال العام الماضي مع جهاز ConceptD 9 الذي جاء بمجموعة من أفضل التكوينات، ومن ثم قدمت الشركة ConceptD 7 Ezel، ومن جديد كشفت الشركة اليوم عن الإصدارات الجديدة.

أعلنت Acer اليوم عن أجهزة ConceptD 3 و ConceptD 3 Ezel مع إختيار بحجم 14 و15.6 إنش، والجيل العاشر من معالجات إنتل، مع رقاقة معالج Core i5، أو Core i7 من سلسلة معالجات H، وإختيار في كرت شاشة Nvidia GeForce GTX 1650، أو 1650Ti أو أيضاً Quadro T1000، كما يضم كلا الإصدارين فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، ومنافذ Thunderbolt 3، وهي من بين المميزات التي تدعم المصممين ومحرري الفيديو.

ويأتي جهاز ConceptD 3 بتصميم تقليدي، بينما يتميز ConceptD 3 Ezel بتصميم متحول 2 في 1 مع فواصل تدعم إمالة الشاشة، وهو التصميم الذي قدم في جهاز ConceptD 9 العام الماضي، كما تؤكد Acer على أن التصميم يدعم إمالة الجهاز في عدد 6 أوضاع وفقاً للمهام المختلفة من الرسم، والكتابة، أو عند مشاركة الشاشة مع الأخرين.

أيضاً مع التصميم المتحول لجهاز ConceptD 3 Ezel يأتي أيضاً وزن أكبر وتصميم أكثر سماكة، حيث يتميز النموذج بحجم 15.6 إنش، بوزن أقل من 2.27 كجم، ويبدأ ConceptD 3 Ezel من سعر 1500 دولار، على أن يتوفر في أغسطس، بينما يأتي ConceptD 3 بسعر 1000 دولار في شهر أكتوبر.

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أيضاً أعلنت Acer عن جهاز الحاسب المكتبي ConceptD 100 بالجيل التاسع من معالجات إنتل Core i5، مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وكرت شاشة Nvidia GeForce GT 1030 أو Quadro P620، كما يضم منفذ USB من الجهة الأمامية، مع فتحة لقاريء بطاقة ذاكرة بحجم كامل SD، كما تدعم Acer الجهاز بتصميم جديد في نظام التبريد لخفض الضوضاء حتى 40 ديسيبل.

ومن المقرر أن تقدم Acer جهاز ConceptD 100 في السوق الأوروبي، والشرق الأوسط وإفريقيا في يونيو بسعر يبدأ من 799 يورو.

كما كشفت Acer عن ثلاثة من الشاشات الجديدة ConceptD CP3، و ConceptD CP5، وأيضاً ConceptD CM3، والتي تتميز بدعم معايير Pantone في دقة الألوان، مع حجم 27 إنش، كما تأتي شاشة CP5 بدقة عرض 1440 بيكسل، ودعم محتوى HDR 600، مع تغطية لألوان AdobeRGB بنسبة 99%، ومعدل تحديث يصل إلى 170Hz، بينما تدعم CP3 دقة عرض 4K، ودعم محتوى HDR 400، مع معدل تحديث 165Hz، وتأتي شاشة CM3 أيضاً بنموذج 4K بمعدل تحديث 60Hz، كما ينطلق الثلاثة نماذج في أغسطس بسعر يبدأ من 620 دولار.

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