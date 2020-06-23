تكنولوجيا: Acer تكشف عن جهاز Predator Helios 700 للعام 2020 مع الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة Predator Helios و Triton المخصصة للألعاب، حيث تتضمن الإصدارات الجديدة الجيل العاشر من سلسلة معالجات H من إنتل، مع إختيارات في كرت الشاشة من Nvidia مثل RTX 2070، و2080 Super Max-Q، كما أطلقت الشركة تحديث جديد لأجهزة Nitro، وقدمت أيضاً شاشة جديدة مخصصة للألعاب.

ينطلق جهاز Helios 700 للعام 2020 بسعر يبدأ من 2400 دولار، كما يضم أعلى نموذج الجيل العاشر من معالجات إنتل في معالج Core i9-10980HK، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في DDR4، مع كرت شاشة GeForce 2080 Super Max-Q من Nvidia، كما يضم منفذ Thunderbolt 3، وشاشة IPS بحجم 17.3 إنش، وجودة عرض FHD، مع معدل تحديث 144Hz، ودعم تقنية G-Sync.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز Helios 700 للعام 2020 في شهر أكتوبر في سوق الولايات المتحدة، والذي يأتي بلوحة المفاتيح المتحركة أيضاً، والتي تنزلق لتكشف عن نظام التبريد في الجهاز بغطاء زجاجي، كما تؤكد Acer على أن هذا النموذج يأتي بترقية في نظام التبريد.

أيضاً تقدم Acer جهاز الألعاب Predator Helios 300 الذي ينطلق بسعر 1200 دولار، وأيضاً جهاز الألعاب Triton 300 الذي ينطلق بسعر 1300 دولار، حيث يأتي كلا الجهازين بشاشة IPS، بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض FHD، مع معدل تحديث 240Hz، كما يتوفر كلا الجهازين برقاقة معالج Core i7-10750H من الجيل العاشر من معالجات إنتل، ودعم ذاكرة عشوائية حتى 32 جيجا بايت رام، مع كرت شاشة RTX 2070 Max-Q.

أيضاً كشفت Acer عن جهاز Nitro 7 المخصص للألعاب بسعر يبدأ من 1000 دولار تقريباً، كما يضم هذا الإصدار معالج Core i7-10750H من إنتل، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وكرت شاشة Nvidia GeForce 1660 Ti، مع إختيار للترقية لكرت شاشة RTX 2060.

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كما ينطلق النموذج الرئيسي من جهاز Nitro 7 بشاشة IPS بحجم 15.6 إنش، مع جودة عرض FHD، مع معدل تحديث 144Hz، ونسبة سطوع في الشاشة 300 nits.

أيضاً قدمت Acer جهاز Nitro 5 المخصص للألعاب الذي يضم معالج Ryzen 7 4800H من AMD، مع كرت شاشة Nvidia GTX 1660 Ti، إلا أن Acer لم تكشف عن سعر هذا الإصدار.

أيضاً قدمت Acer اليوم شاشة الألعاب Predator X25 التي تتميز بحجم 24.5 إنش، في شاشة IPS بدقة عرض 1080 بيكسل، ودعم معدل تحديث يصل إلى 360Hz عبر HDMI 2.0b وDisplayPort 1.4.

وتدعم شاشة Predator X25 تقنية Nvidia G-Sync، كما تأتي الشاشة بميزة LightSense الجديدة التي تعمل على إستشعار الإضاءة المحيطة، وضبط إعدادات سطوع الشاشة وفقاً للإضاءة المحيطة، أيضاً لم تكشف Acer عن سعر الشاشة.

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