تكنولوجيا: Acer تستعد لإطلاق جهاز Swift 5 الجديد بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Acer في الحدث الذي انطلق اليوم على خططها لإطلاق جهاز Swift 5 الجديد في خريف هذا العام بالجيل 11 من معالجات إنتل.

تستعد شركة Acer لتكون أولى الشركات المطورة لأجهزة الحاسب المميزة بالجيل 11 من معالجات إنتل المميزة بمعمارية كرت الشاشة Xe المدمجة.

لم تقدم Acer الكثير من التفاصيل حول جهاز Swift 5 الجديد الذي ينطلق في خريف هذا العام، حيث تؤكد Acer على أن معمارية Xe ستدعم آداء أفضل في عرض الجرافيك،

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وتعد معمارية إنتل Xe للجرافيك هي نفس المعمارية التي ترتكز عليها إصدارات شركة إنتل المستقلة من كرت الشاشة، كما سيتوفر جهاز Swift 5 بنموذج أعلى مع كرت الشاشة Nvidia GeForce MX350.

أيضاً يأتي جهاز Swift 5 الجديد بتصميم مميز بحواف أقل سماكة، كما تشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز، كما يأتي الإصدار الجديد بحجم 14 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD، ويضم منفذ HDMI، واثنان من منافذ USB-A، ومنفذ USB-C Thunderbolt، مع مدخل للسماعات، ومن المقرر أن ينطلق جهاز Swift 5 في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 999.99 دولار.

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