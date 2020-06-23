تكنولوجيا: هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA يدعم تكبير رقمي حتى 50 مرة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريبات جديدة جديدة جاءت اليوم حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 Ultra أشير إلى أن العملاق الكوري ستدعم هذا الإصدار بميزة التكبير حتى 50 مرة فقط.

يتجه عمالقة تصنيع الهاتف لجلب التقنيات الجديدة والآداء الأفضل في كاميرة الهواتف الذكية، وميزة التكبير بشكل خاص واحدة من المميزات التي تستهدف الشركات المصنعة للهاتف تطويرها بشكل سريع، ولقد ساهمت عدسات periscope في هذا التطور السريع خلال الفترة الأخيرة، حيث دعمت هاتف P40 Pro Plus بميزة تكبير بصري حتى 10 مرات.

أيضاً انطلقت كلاً من هواتف Galaxy S20 Ultra، وهاتف Mi 10 Pro من شاومي، وأيضاً هاتف P40 Pro بميزة تكبير رقمي حتى 100 مرة، إلا أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra المرتقب بميزة تكبير حتى 50 مرة فقط.

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وتأتي هذه التفاصيل الجديدة لتنفي ما جاء سابقاً من تفاصيل حول دعم هذا الإصدار لميزة التكبير الرقمي حتى 120 مرة، حيث تؤكد التسريبات على أن سامسونج تتجه لدعم هاتف Galaxy Note 20 Ultra بميزة التكبير حتى 50 مرة، لدعم جودة التصوير بشكل أفضل كبديل للتركيز على التكبير فقط.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات ما إذا كان هاتف Galaxy Note 20 Ultra ينطلق بنفس كاميرة periscope التي قدمت في هاتف S20 Ultra.

وتؤكد التسريبات حتى الآن على خطط سامسونج للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 في مؤتمر يعقد في 5 من أغسطس، ولقد سلطت الأضواء مؤخراً بشكل خاص على هاتف Galaxy Note 20 Ultra، حيث أشار موقع Ice Universe إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة بجودة عرض QHD بلس.

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