تكنولوجيا: Acer تعلن رسمياً عن جهاز Chromebook Spin 713 بسعر يبدأ من 259 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer خلال الحدث الذي عقد اليوم عن إصدارها الجديد من أجهزة Chromebook الذي ينطلق بعنوان Chromebook Spin 713، والذي يتميز بتصميم متحول 2 في 1، ويتوفر في سوق الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بسعر 259 دولار.

ينطلق جهاز Chromebook Spin 713 اليوم بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في DDR4، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، كما يأتي بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات مع ميزة الشحن السريع.

أيضاً يتميز جهاز Chromebook Spin 713 بحجم 13.5 إنش في الشاشة، مع أبعاد 3:2، ودقة عرض 2256 في 1504 بيكسل، كما يتميز هيكل الجهاز بتصميم معدني من الألومنيوم، ليدعم المستخدم بمعايير أعلى في مقاومة قوة ضغط حتى 60 كجم، كما يصل وزن الجهاز إلى 1.37 كجم.

وتدعم فواصل جهاز Chromebook Spin 713 إنحناء الجهاز حتى زاوية 360 درجة، للتبديل بين وضع الحاسب ووضع الجهاز اللوحي، أو إمالة الشاشة لمتابعة محتوى الفيديو.

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أيضاً كشفت Acer عن جهاز Chromebook Enterprise Spin 713 الذي يأتي بمعالجة جوجل للحماية Chrome Enterprise، ومن المقرر أن يتوفر جهاز Spin 713 في أمريكا الشمالية خلال شهر يوليو بسعر يبدأ من 629 دولار، بينما ينطلق Enterprise Spin 713 في شهر أغسطس بسعر يبدأ من 1099 دولار.

كما أعلنت Acer عن جهاز Chromebook Spin 311 منخفض التكلفة، والذي يتميز بحجم 11 إنش، والذي يستهدف المستخدمين من صغار السن أو طلاب المدرسة، ويضم معالج Mediatek MT8183، مع دعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، ويتوفر في يوليو بسعر يبدأ من 259 دولار.

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