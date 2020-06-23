“صدمة كبرى” عن الفيروس التاجي… “كورونا” المستجد يمكنه البقاء لأكثر من 20 عاماً

وتوصّل فريق بحثي صيني إلى ما يوصف بـ”الصدمة الكبرى” في جهود مكافحة فيروس “كورونا” المستجدّ المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن فيروس “كورونا” المستجد يمكنه البقاء لأكثر من 20 عاما، في درجة حرارة حتى 20 تحت الصفر، ما يوصف بأنه قد يشكل عائقا كبيرا في القضاء على الفيروس.

وقال عالم الوباء الصيني الشهير، لي لانغوان، إن الفيروس يمكنه أن يعيش 20 عاما في درجات الحرارة منخفضة حتى 20 درجة تحت الصفر، ما يشير كذلك إلى أن لمس اللحوم النيئة أو الأسماك الحاملة للفيروس قد يتسبب في تفشي واسع لـ”كوفيد 19″.

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وقال الخبير الصيني في اجتماع في هانغتشو شرقي الصين: “لا يخاف الفيروس بشكل خاص من البرودة”.

وتابع “فيروس “كورونا” المستجد، لا يخاف بشكل خاص من البرودة، الفيروس يمكن أن يعيش لبضعة اشهر في درجات حرارة 4 تحت الصفر، و20 عاما في درجات 20 درجة تحت الصفر”.

وأشار الباحثون إلى أن هذا قد يفسر سبب ظهور فيروس “كورونا” لأول مرة في أسواق المأكولات البحرية، التي تحتوي على الكثير من الأطعمة المجمدة، وهو ما يجعله من الممكن أن ينتقل أيضا عبر البلدان.

وحث الفريق البحثي، السلطات الصينية وكافة الدول الأخرى، على تعزيز عمليات التفيش على المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة، مثل سمك السلمون لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وتشير الدراسة إلى أن هناك احتمالية لأن يكون تفشي فيروس “كورونا” القائم حاليا في بكين ناتج عن نفس الأغذية المستوردة المجمدة التي كانت موجودة في سوق ووهان وقت تفشي الفيروس أول مرة.