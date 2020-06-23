تكنولوجيا: Asus تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Asus ROG Phone 3 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Asus في إعلانها التشويقي الذي نشر على Weibo اليوم، على خططها لإطلاق هاتف الألعاب Asus ROG Phone 3 خلال شهر يوليو المقبل.

ينطلق إصدار Asus القادم من هواتف الألعاب بالشراكة مع Tencent والذي يأتي بعنوان Asus ROG Phone 3 في شهر يوليو، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم ومواصفات مخصصة لشركة Tencent.

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أكدت شركة Tencent Games على خططها للتعاون مع اللاعبين في الصين لدعم الهواتف الذكية بتجربة مميزة في الألعاب، حيث تطور الألعاب للإستفادة من الموارد والأدوات المقدمة في هواتف الألعاب.

يذكر أن إصدار الخاص من هاتف Tencent للألعاب الذي قدم العام الماضي من Asus جاء للأسواق بسعر 510 دولار، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار هذا العام ROG Phone 3 أيضاً بمستوى تسعير جيد للأسواق، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

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