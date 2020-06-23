تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن إغلاق Mixer وبدء شراكة جديدة مع Facebook Gaming

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت اليوم عن خططها لإغلاق خدمة Mixer في 22 من يوليو المقبل، كما أكدت على عقد شراكة جديدة مع Facebook Gaming لنقل أعضاء Mixer إلى خدمة الفيس بوك.

في إعلان مفاجيء من مايكروسوفت اليوم كشفت عن إغلاق خدمة Mixer ليتحول شركاء مايكروسوفت ومستخدمي خدمة البث إلى Facebook Gaming بدءاً من اليوم، على أن يتم غلق خدمة Mixer بشكل كامل خلال شهر.

جاءت خدمة Mixer منذ البداية لمنافسة خدمة Twitch على منصة اليوتيوب، وأيضاً Facebook Gaming، إلا أن خدمة مايكروسوفت لم تنجح في منافسة الخدمات الأخرى التي تحظى بالفعل بقطاع أكبر من المستخدمين، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى قرار مايكروسوفت لإغلاق الخدمة، وتحويل المستخدمين والشركاء إلى منصة الفيس بوك، للإستفادة من القاعدة الكبيرة من اللاعبين.

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ومن المقرر أن ينتقل مشتركي خدمة Mixer خلال الأسابيع المقبلة إلى Facebook Gaming وحتى 22 من يوليو، كما سيتم توجيه كل مستخدمي تطبيقات ومواقع Mixer إلى خدمة الفيس بوك.

كما سيحظى شركاء Mixer الحاليين بشراكة في خدمة الفيس بوك أيضاً، بينما يتم منح المستخدمين واللاعبين المشتركين في بث المباشر لخدمة Mixer ميزة الإنتقال إلى برنامج Level Up في الفيس بوك، بينما سيحظى مشتركي Mixer Pro، والقنوات على بطاقة هدايا من Xbox.

يذكر أن خطوة مايكروسوفت الجديدة بإغلاق Mixer تأتي في إطار خطط عملاق البرمجيات المستقبلية لخدمة xCloud، حيث تستعد مايكروسوفت لجلب xCloud في Facebook Gaming.

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