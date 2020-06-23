آبل تُزيح الستار رسميًا عن نظام iOS 14، ويجلب معه عدة ميزات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة آبل أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نظام iOS 14، وهو النظام الذي يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة والتي في الغالب تشبه الميزات التي شقت طريقها إلى نظام الأندرويد منذ فترة.

إضافات الشاشة الرئيسية أو ما يُصطلح عليه Widgets ستكون متاحة الآن على أجهزة آبل مع نظام iOS 147 مع العلم بأن هذه الإضافات توفر معلومات كثيرة للمستخدمين وتأتي بأحجام مختلفة. الشاشة الرئيسية التقليدية لم تذهب إلى أي مكان، ولكن لديك الآن خيار إستخدام الإضافات على الشاشة الرئيسية أيضًا الآن.

أضافت شركة آبل أيضًا نظرتها الخاصة لدرج التطبيقات. الأمر ليس كذلك في حد ذاته، ولكن مكتبة التطبيقات App Library الجديدة تقع على يمين شاشتك الرئيسية في أقصى اليمين وتنظم تطبيقاتك تلقائيًا حسب الفئة. كما أن لديها مجلدًا يحتوي على تطبيقات مقترحة وأضيفت مؤخرًا لتسهيل الوصول إليها. يبدو أن الشاشة تحتوي على مجموعة من المجلدات، ويمكن الوصول إلى التطبيقات الأكثر إستخدامًا من كل فئة من الفئات على الفور، وبنقرة واحدة دون الحاجة إلى فتح المجلد أولاً.

إذا قمت بدمج App Library مع حقيقة أنه يمكنك الآن إخفاء الشاشة الرئيسية، فإن هذا يؤدي إلى إنشاء درج تطبيقات مؤقت.

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وضع Picture in Picture أصبح الآن جزءًا من نظام iOS من أجل الفيديوهات ومحادثات FaceTime. تعمل هذه الميزة على نظام تشغيل آبل تمامًا كما تعمل على نظام الأندرويد. قم بتشغيل مقطع فيديو في تطبيق، إستخدم إيماءة الصفحة الرئيسية، وسيستمر الفيديو بالعمل في وضع النافذة العائمة، والتي يمكنك الوصول إليها في أي وقت. تتيح لك آبل أيضًا نقل الفيديو من الشاشة، بينما يستمر تشغيل الصوت، وهو أمر غير متوفر في تطبيقات الأندرويد.

أصبح المساعد الرقمي Siri يتمتع الآن بتصميم أكثر إحكامًا، ويعرض المؤثرات الحركية في الجزء السفلي من الشاشة، ويمنحك بطاقات في الأعلى. لم تعد واجهة المستخدم كاملة الشاشة والتي تغطي ما كنت تفعله عندما تواصلت معه. يحتوي Siri أيضًا على عشرين حقيقة أكثر من السنوات الثلاثة الماضية، وحصل على ميزة الترجمة والتي تبدو مماثلة لـ Google Translate مع دعم المحادثات المباشرة والتي يجب أن تكون مفيدة إذا سافر أي شخص إلى بلد آخر.

تطبيق الرسائل Messages أصبح الآن يتعامل مع رسائل أكثر بنسبة 40 في المئة مقارنة مع العام الماضي، بالإضافة إلى ضعف الرسائل الجماعية. حصل على بعض التحديثات أيضًا، مثل تثبيت الأشخاص في أعلى قائمة المحادثات الخاصة بك، والإرشادات والردود المدمجة في سلاسل المحادثات، والأنماط الجديدة لـ MeMoji.

ستتيح لك ميزة CarPlay الآن جعل iPhone الخاص بك مفتاح سيارتك، بدءًا من BMW 5 Sreies 2020 الجديدة. يعمل هذا من خلال NFC، بحيث تقوم بوضع الهاتف على باب السيارة لفتحها، ثم قم بوضعه بعد ذلك على قاعدة الشحن في السيارة وإضغط على زر البدء والإيقاف وأنت في طريقك. يمكنك مشاركة مفتاح السيارة من خلال تطبيق Messages، بما في ذلك ملف تعريف القيادة المحدود. سيعمل هذا أيضًا في iOS 13.

أخيرصا، حصل متجر App Store على App Clips، والتي تبدو مشابهة لـ Android Slices. هذه أجزاء صغيرة من التطبيقات، وهي سريعة وسهلة الإكتشاف والإستخدام بدون تثبيت التطبيق المقابل. هي تعمل مع Apple Pay و Sign In With Apple أيضًا.

النسخة التجريبية الموجهة للمطورين من نظام iOS 14 متاحة اليوم، وسيتم إصدار النسخة التجرييبية العامة في الشهر المقبل. وبالنسبة للنسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 14، فسوف يتم إصدارها في الخريف لـ iPhone 6S وجميع الطرازات اللاحقة.