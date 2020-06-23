فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا منذ فترة أن شركة آبل تخطط في النهاية للتحول من إستخدام شاشات LCD في لوحيات iPad الخاصة بها إلى شاشات MiniLED. أشارت الشائعات السابقة إلى أن هذه الأجهزة قد تصل فقط في العام 2021، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Elec، فيبدو أن ذلك سيحدث في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
هذا لأنه بناءً على التقرير، فهو يقول أن شركة آبل بدأت بالفعل الإنتاج التجريبي لجهاز iPad Pro يضم شاشة MiniLED. هذا ينطبق على نسخة 12.9 إنش، ولكننا نتوقع أن يتوسع ذلك ليشمل iPad Pro الأصغر أيضًا، على إفتراض أن الإنتاج التجريبي يسير على ما يرام.
ومع ذلك، على الرغم من بدء الإنتاج التجريبي، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم إطلاق الجهاز اللوحي هذا العام. تدعي الصحيفة أنه من المحتمل أن يصل هذا الجهاز اللوحي في الربع الرابع من هذا العام، ولكن هناك أيضًا إحتمال أن لا يصل حتى العام 2021.
قامت شركة آبل بترقية iPad Pro في وقت سابق من هذا العام، ولكن حصل هذا الجهاز اللوحي على ترقية طفيفة فقط حيث إحتفظ بنفس العتاد تقريبًا مما جعله يقدم نفس الأداء الذي يقدمه جهاز iPad Pro 2018. ومع ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية أن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة جديدة راقية من iPad Pro تضم شاشة MiniLED. عمومًا، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فكل ما تم تداوله حتى الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز iPad Pro المُزود بشاشة MiniLED يدخل مرحلة الإنتاج التجريبي، وفقا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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