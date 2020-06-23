شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا نظام macOS Big Sur الجديد..يضم أكبر تحديث لـSafari على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال Craig Federighi من أبل، إنه من المقرر أن يتم إصدار macOS Big Sur هذا الخريف"، مؤكدا أنه سيمنح مستويات لا مثيل لها من القوة والجمال إلى أجهزة كمبيوتر أبل".

وأضاف Federighi، أن النظام الجديد سيضم أكبر تحديث لـ Safari على الإطلاق، مع العديد من الميزات الجديدة الرئيسية، فسيتم تحديث متصفح الويب الخاص بشركة أبل ليحتوي على زر "تقرير الخصوصية" أو 'Privacy Report'، الذي يعرض كل جزء من برامج التتبع التي تعمل على أي موقع يزوره المستخدم، مما يسمح لهم باختيار أي برامج تتبع تسمح بها أو تمنعها.

كما ستحتفظ وظيفة تقرير الخصوصية أيضًا بقائمة بكلمات المرور المحفوظة للمستخدم وستراقب باستمرار السجلات العامة لمعرفة ما إذا تم اختراق أي حسابات في خرق أمني ربما لم تتم ملاحظته.

كما ستقم أبل للمرة الأولى على الإطلاق أيضًا بتضمين وظيفة ترجمة في Safari لتحويل النص تلقائيًا في أي قصة إخبارية إلى اللغة المفضلة للمستخدم.

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سيحصل المستخدمون الذين يسعدون بعلامة التبويب على خيار مشاهدة معاينة صورة مصغرة لعلامة تبويب معينة عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوقها، وسيتمكنون أيضًا من إصدار أوامر لإغلاق علامات التبويب بشكل مجمع من خلال الضغط على علامة تبويب وتحديد خيار إغلاق كافة علامات التبويب إلى اليمين.

توسع أبل أيضًا دعمها لـ Safari Extensions من خلال قسم App Store الجديد الذي سيسمح للمطورين بإنشاء وبيع ملحقات المستعرض الفردية.

سيأتى Big Sur أيضًا بإصلاح كبير للخرائط والذي سيتيح للمستخدمين إنشاء أدلة مخصصة لأنفسهم قبل الانطلاق في رحلة، ووضع علامة على وجهات ومسارات محددة يمكن فتحها لاحقًا على أيفون.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من مشاركة رحلاتهم المخصصة مع الأصدقاء والعائلة، الذين سيكونون قادرين على تتبع تقدمهم من خلال تطبيق الخرائط.

كما سيتم تحديث الخرائط أيضًا لتضمين معلومات الملاحة الداخلية الموسعة لمساعدة الأشخاص على التنقل عبر المطارات والمساحات الداخلية الكبيرة الأخرى.