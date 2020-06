شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بتطبيق Find My على نظام iOS 14.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أنها تخطط لتوسيع مميزات تطبيق التتبع "Find My" لتحديد موقع أجهزة الشركات الخارجية، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المصنعة لهواتف آيفون خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2020"، حيث قالت أبل أن الأجهزة المتوافقة، من ضمنها تلك التي لا تحتوي على اتصال بالإنترنت، ستتمكن قريبًا من المزامنة مع تطبيق "Find My" وتصبح قابلة للتحديد عند فتح تطبيق "Find My".





ولعل المرشح الأكثر بروزا هو "Tile"، وهي الشركة المصنعة لأجهزة تتبع البلوتوث المربعة الشكل التي يمكنك إرفاقها بالمحفظة أو بسلسلة المفاتيح، فيما تقول صفحة أبل:"يقدم "iOS 14" برنامجًا جديدًا يتيح للعملاء تحديد موقع المنتجات باستخدام قوة شبكة "Find My" الواسعة".

فيما يعتمد تطبيق "Find My" على سلسلة من الإشارات، مثل الاتصال بالإنترنت وخدمات المواقع التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، بالإضافة إلى البلوتوث، لتحديد مواقع الأجهزة المفقودة على الخريطة، ومن المفترض أن يتم دعم الأجهزة التي لا تحتوي على اتصال بالإنترنت من خلال وظيفة البلوتوث، على غرار كيفية تحديد علامات المواقع من شركات، مثل "Tile".

وكانت شركة أبل قد أضافت العام الماضى ميزة العمل بدون اتصال بالإنترنت لشبكة تطبيق "Find My"، وذلك باستخدام شبكة اتصال تعمل بالبلوتوث، فيما تؤكد أبل أن التفاعل بأكمله مشفر من طرف إلى طرف، ومجهول الهوية، وهو فعال للغاية بالنسبة للبيانات والبطارية.