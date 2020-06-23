شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار الـGPS.. بريطانيا تخطط لإطلاق نظام جديد للملاحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس السلطة البريطانية إمكانية إنشاء نظام قومى بريطانى للملاحة الفضائية على غرار "جلوناس" الروسية و"جى بى إس" الأمريكية و"بايدو" الصينية، وذلك باستخدام شركة "وان ويب" البريطانية كمنصة تكنولوجية تنطلق منها، وقالت صحيفة Financial Times إن الحكومة البريطانية تنوى التخلى عن مشروع أقرته عام 2013 تقدر قيمته بـ5 مليارات جنيه إسترلينى (نحو 6.1 مليار دولار) لغلاء تكلفته وتدرس حاليا إمكانية إنشاء نظام ملاحة أرخص من شأنه أن يقوم بأداء المهام التى ينفذها نظام "غاليليو" للملاحة الفضائية الأوروبية وسيعمل بتردد آخر وعلى ارتفاع أقل.

وأوضحت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تنوى تشغيل قدرات شركة "وان ويب" البريطانية للإنترنت الفضائى والتى تمتلك فى الوقت الراهن 76 قمرا صناعيا محلقا فى مدار الأرض المنخفض، وأضافت أن سعر المشروع فى حال مشاركة "وان ويب" فيه يمكن أن ينخفض إلى مليار دولار.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن شركة "وان ويب" بحاجة إلى دعم من الحكومة البريطانية، إذ أنها كانت قد رفعت إلى المحكمة الأمريكية فى مارس الماضى طلب الإفلاس وإعادة التنظيم، حسب روسيا اليوم.

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وتعهدت شركة "وان ويب" بنقل مرافقها الإنتاجية من فلوريدا الأمريكية إلى المملكة المتحدة فى حال تلقى الدعم المالى من الحكومة البريطانية، وعلاوة على ذلك يتوجب على الشركة استقطاب استثمارات خاصة جديدة لتستمر فى إطلاق الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر تستعد الصين القمر الصناعى النهائى فى كوكبة نظام تحديد المواقع العالمى "بيدو"، مما يسمح لبكين بتقليل اعتمادها على نظام GPS المملوك للولايات المتحدة، إذ سيتألف بيدو من 30 قمرًا صناعيًا يمنح الصين الاستقلال العسكرى من حيث الملاحة وحتى الرسائل المستقلة عن الولايات المتحدة أو الدول الأخرى.