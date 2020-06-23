تكنولوجيا: NVIDIA تطلق الإصدار التجريبي من تقنية RTX Voice لدعم إزالة التشويش الصوتي أثناء البث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة NVIDIA الإصدار التجريبي من تقنية RTX Voice الجديدة التي طورت للإستفادة من كفاءة وحدة المعالجة في كرت الشاشة NVIDIA RTX وأيضاً قدرات تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم بميزة إزالة التشويش أثناء البث المباشر.

طورت NVIDIA تقنية RTX Voice الصوتية الجديدة، والتي تستهدف دعم المستخدمين في المحادثات الصوتية، وإجتماعات الفيديو، إلى جانب البث المباشر، حيث تعمل هذه التقنية على إزالة أي تشويش أو أصوات، أو أيضاً أي ضوضاء تحيط بالمستخدم لإبراز صوت المستخدم بكفاءة أعلى أثناء البث.

يحظى المستخدمين قريباً بفرصة للحصول على تجربة مميزة في البث، وفي إجتماعات الفيديو، والمحادثات الصوتية دون القلق من الضوضاء الخلفية أو المحيطة بالمستخدم، وذلك من خلال تقنية NVIDIA التجريبية الجديدة RTX Voice.

وتعد تقنية RTX Voice من بين أدوات NVIDIA التي طورت حديثاً لتحقق الإستفادة من كفاءة معالج الرسوميات NVIDIA RTX وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي، لتعزيز صوت المستخدم في البيئة الصاخبة، كما يمكن لهذه التقنية الصوتية أن تدعم إزالة تشويش أي مؤثر في الخلفية من بينها صوت لوحة المفاتيح عند الكتابة، أو أي من المؤثرات الصوتية التي قد تؤدي إلى التشويش على صوت المستخدم أثناء البث.

شروط ومتطلبات عمل تقنية RTX Voice الجديدة من NVIDIA

تعمل تقنية RTX Voice التجريبية من NVIDIA عبر بعض الإعدادات التي يمكن خلالها ضبط هذه الآداء كجهاز إفتراضي على نظام أجهزة الحاسب، ومن ثم يمكن إستخدام هذا الجهاز الإفتراضي في تطبيقات المحادثات، أو تطبيقات بث الفيديو، وأيضاً في إجتماعات الفيديو.

ومن المقرر أن يعمل هذا الجهاز الإفتراضي الخاص بتقنية RTX Voice على عزل وإزالة الضوضاء والصوتيات في الخلفية في تطبيقات المحادثات فقط عند إجراء المحادثات عبر هذه التطبيقات، وذلك دون التأثير على التقنية الصوتية في نظام Windows بشكل عام، لذا لن تؤثر RTX Voice على الأداء الصوتي للتطبيقات الأخرى مثل Spotify، أو اليوتيوب، أو أيضاً المؤثرات الصوتية في الألعاب، ويتطلب عمل تقنية RTX Voice أن يتضمن الجهاز

كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX أو Quadro RTX

تحديث الجهاز إلى الإصدار Driver 410.18

نظام تشغيل Windows 10 في الجهاز.

أمثلة لتطبيقات تدعم تقنية RTX Voice

تعمل تقنية RTX Voice على جلب أدوات إفتراضية لنظام أجهزة الحاسب، والتي تتضمن ميكروفون ومكبر صوتي إفتراضي، ومن ثم يمكن للمستخدم تحديد هذه الأدوات في خدمات البث، الألعاب، تطبيقات المحادثات، وأيضاً مؤتمرات الفيديو، ومن بين التطبيقات التي تدعم RTX Voice التطبيقات التالية:

OBS Studio

Streamlabs

XSplit Broadcaster

XSplit Gamecaster

Twitch Studio

Discord

Google Chrome

Battle.net Chat

WebEx

Skype

Zoom

Slack

Teams

Steam Chat.

كيفية إعداد تقنية RTX Voice للعمل على الأجهزة

يمكن ضبط وإعداد تقنية RTX Voice للعمل على الأجهزة كجهاز إفتراضي لعزل الضوضاء أو التشويش الخارجي في تطبيقات المحادثات وبث الفيديو إجتماعات الفيديو عبر الخطوات التالية:

تحميل تطبيق RTX Voice

تثبيت تطبيق RTX Voice على الجهاز

تعيين تكوينات RTX Voice عبر تحديد الميكروفون والمكبر الصوتي إفتراضياً في تطبيقات الدردشة، ومن ثم تشغيل إزالة الضوضاء في الخلفية عبر المكبر الصوتي أو الميكروفون.

كيفية تمكين تقنية RTX Voice في التطبيقات

Advertisements

في البداية توصي شركة NVIDIA تمكين تقنية RTX Voice في الميكروفون، على أن يقتصر تمكين التقنية في المكبر الصوتي عند الحاجة فقط، كما تؤكد الشركة على أن التقنية لن تؤثر على جودة الصوتيات، لكن قد تظهر بعض التغييرات المحدودة في الصوتيات في بعض الحالات والتي قد تتطلب إستخدام موارد النظام.

كيفية تمكين تقنية RTX Voice في تطبيق Discord

التوجه إلى الإعدادات ومن ثم إختيار تبويب الصوتيات والفيديو

2. إختيار الميكروفون في NVIDIA RTX Voice والمكبر الصوتي في NVIDIA RTX Voice

3. يمكن ضمان أفضل جودة في الصوتيات عبر الإيقاف المؤقت لميزة إلغاء الضوضاء والمؤثرات في تطبيق Discord.

كيفية تمكين تقنية RTX Voice في تطبيق OBS Studio

التوجه إلى الإعدادات في التطبيق ومن ثم إختيار تبويب Audio

2.إختيار تقنية RTX Voice كأجهزة إفتراضية عبر

تبويب Devices يمكن إختيار Mic/Auxiliary Audio ومن ثم إختيار الميكروفون في NVIDIA RTX Voice

في الإعدادات Advanced إختيار Monitoring Device، ومن ثم إختيار المكبر الصوتي لتقنية NVIDIA RTX Voice.

يمكن الآن تجربة الإصدار التجريبي من تقنية NVIDIA الجديدة RTX Voice عبر تحميل التطبيق عبر رابط الصفحة المخصصة لتقنية RTX Voice. للعلم كروت NVIDIA RTX متوافرة بالمملكة ويمكن الحصول عليها من متجر آيفادي بتخفيضات مميزة اليوم.

اعلان





