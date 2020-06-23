كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عقد مؤتمر WWDC 2020، أصدرت شركة أبل الإصدارات التجريبية الأولى لـ iOS 14 و iPadOS 14 و macOS 11 Big Sur و watchOS 7 و tvOS 14، وهذه التحديثات متاحة عبر بوابة مطوري أبل لأعضاء مطوري برامج أبل.
وبالنظر إلى أن هذه الإصدارات غالبًا ما تحتوي على أخطاء قد تتسبب في عدم عمل النظام والتطبيقات المثبتة بشكل صحيح، فلا يُنصح بتثبيتها. وينطبق هذا التحذير بشكل خاص على Apple Watch، التي لا يمكن للمستخدم استردادها إذا توقف النظام عن العمل.
كما أن بوابة مطور أبل غير مستقرة تمامًا في الوقت الحالي نظرًا لقيام العديد من المستخدمين بالوصول إليها في وقت واحد، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من تنزيل الإصدار التجريبي الحالي.
وإذا لم تكن مُسجلاً في برنامج مطوري أبل، فستصدر أبل الإصدار التجريبي العام الأول لنظام التشغيل iOS 14 و macOS 11 Big Sur و tvOS 14 في شهر يوليو.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبي الأول للمطورين من iOS 14 و macOS 11 و watchOS 7 و tvOS 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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