تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Reno3 A في السوق الياباني بسعر 370 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno3، حيث قدمت هاتف Reno3 A في اليابان بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع كاميرة خلفية رباعية.

يتميز هاتف Reno3 A بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 665،مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً تقدم Oppo هاتف Reno3 A بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، بينما يضم نتوء القطرة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 لتصوير السيلفي.

Advertisements

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Reno3 A بواجهة ColorOS 7.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4025 mAh، ومنفذ USB C للشحن، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وNFC، والبلوتوث 5.0، ويتوفر للبيع عبر شبكة الإنترنت بألوان الأسود والأبيض بسعر 370 دولار.

المصدر

اعلان





