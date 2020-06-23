- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno3، حيث قدمت هاتف Reno3 A في اليابان بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع كاميرة خلفية رباعية.
يتميز هاتف Reno3 A بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 665،مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.
أيضاً تقدم Oppo هاتف Reno3 A بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، بينما يضم نتوء القطرة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 لتصوير السيلفي.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Reno3 A بواجهة ColorOS 7.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4025 mAh، ومنفذ USB C للشحن، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وNFC، والبلوتوث 5.0، ويتوفر للبيع عبر شبكة الإنترنت بألوان الأسود والأبيض بسعر 370 دولار.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Reno3 A في السوق الياباني بسعر 370 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.