تقرير جديد يتوقع قدوم سماعات AirPods 3 في النصف الأول من العام 2021 مع تصميم مختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - يتساءل الكثيرون متى يمكن لشركة آبل تحديث سماعات AirPods الخاصة بها. وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يشير في آخر تقرير له أن الجيل الثالث من سماعات AirPods سيصدر فقط في النصف الأول من العام 2021. وهذا يتماشى إلى حد كبير مع التقرير السابق لنفس المحلل الذي أوضح أن سماعات AirPods 3 لن تصل حتى العام 2021.

ومع ذلك، المثير للإهتمام في التقرير الجديد لهذا المحلل هو إدعاؤه أن شركة آبل ستتبنى تصميمًا جديدًا في سماعات AirPods 3. يقول المحلل Ming-Chi Kuo أن سماعات AirPods 3 ستتبنى تصميمًا مشابهًا لسماعات AirPods Pro، وفي حالة إذا كان هذا صحيحًا بالفعل، فهذه بلا شك أخبار رائعة لمحبي AirPods.

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على الرغم من أن سماعات AirPods كانت شائعة جدًا، إلا أنها تلقت بعض الإنتقادات، ومن بينها أن تصميمها لا يلائم جميع المستخدمين. ومع ذلك، تمتاز سماعات AirPods Pro بتصميم يناسب عدد أكبر من المستخدمين مما يجعلها مريحة أكثر للإستخدام. وفي حالة إذا تبنت سماعات AirPods 3 الجديدة تصميم مشابه، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حل بعض المشاكل التي قد يواجهها بعض المستخدمين.

وفيما يخص الميزات، فلم يذكر Ming-Chi Kuo نوع التغييرات التي يمكننا توقعها، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا لم تكن هناك تغييرات كبيرة بخلاف التصميم. بعد كل شيء، إذا تم الحفاظ على نفس جودة صوت سماعات AirPods 2 الحالية وتم الإكتفاء بتغيير التصميم فقط، فإن شركة آبل ستشجع بذلك العملاء على شراء AirPods Pro إذا كانوا يرغبون في الحصول على جودة صوت أفضل بالإضافة إلى إلغاء الضوضاء.