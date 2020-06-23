تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة برقاقة معالج Snapdragon 675

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف Vivo المتوسطة في قاعدة بيانات GeekBench مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 675، والذي يظهر بنموذج رقم Vivo 2004.

تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة خلال الفترة القادمة، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم سيكون من بين سلسلة هواتف VIVO Z19.

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أعتمد هاتف Vivo الجديد الذي يعرف الآن برمز Vivo 2004 في كلاً من سنغافورة وروسيا برقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت ونظام تشغيل Android 10.

ولقد سجل هاتف Vivo 2004 عدد 552 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1703 نقطة في إختيارات الأنوية المتعددة في منصة GeekBench 5، وهي نتائج تحاكي آداء رقاقة Snapdragon 675، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو Vivo V19 Neo الذي ينطلق في أسواق أخرى بعنوان جديد.

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