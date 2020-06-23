تقرير جديد يكشف لنا عن هوية أولى حواسيب Mac المزودة بمعالجات ARM من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للشائعات، تتطلع شركة آبل للإنتقال من إستخدام معالجات Intel إلى المعالجات التي تستند على معمارية ARM. سيكون هذا بلا شك تغييرًا كبيرًا لمستخدمي Mac في المستقبل، وعلى هذا النحو، فمن المتوقع أن تُجري شركة آبل عملية الإنتقال ببطء. لقد سمعنا في السابق أنه من المرجح أن يتم في البداية إطلاق نسخة 12 إنش من MacBook مع معالج آبل الذي يستند على معمارية ARM.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا صحيحًا بنسبة 100 في المئة. هذا وفقًا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي يقول أن أولى حواسيب Mac التي ستستخدم معالجات آبل التي تستند على معمارية ARM هي نسخة 13 إنش من MacBook Pro ونسخة جديدة من iMac تمتاز بتصميم جديد. ووفقا للمحلل الصيني المذكور آنفًا، فيبدو MacBook Pro مطابقًا للطراز الحالي، ويقول Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستتوقف على ما يبدو عن إنتاج الطراز الذي يستخدم معالجات Intel بمجرد إطلاق الطراز الذي يستخدم معالج ARM.

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أما بالنسبة لـ iMac، فقد سمعنا شائعات مفادها أن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة 23 إنش من iMac، ويبدو أن هذه الشائعات كانت صحيحة. يقول Ming-Chi Kuo الآن أن النسخة الجديدة من iMac والتي ستحصل على تصميم جديد ستضم شاشة بحجم 24 إنش ومعالج يستند على معمارية ARM. أما بالنسبة للطرازات الأكبر والأصغر، فيعتقد Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستواصل تحديثها بإستخدام معالجات Intel في الربع الثالث من هذا العام.

من الواضح أن شركة آبل ستتبنى ببطء معالجات ARM الخاصة بها في حواسيبها، فالمحلل يدعي أن شركة آبل ستستغرق 12 إلى 18 شهرًا لتبني معالجات ARM بالكامل في جميع حواسيب Mac الخاصة بها. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لا تنسى العودة إلينا غدًا خلال مؤتمر WWDC 2020 للحصول على المزيد من التفاصيل.