تكنولوجيا: ابل تعلن عن دفع مميزات جديدة لسماعات AirPods الذكية قريباً #WWDC2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل خلال مؤتمر المطوريين WWDC للعام 2020 الذي عقد اليوم عن خطط الشركة لجلب مجموعة جديدة من المميزات لإصدارات الشركة من سماعات AirPods اللاسلكية.

تدعم شركة ابل سماعة AirPods قريباً بميزة التبديل التلقائي بين الأجهزة المتصلة، إلى جانب ميزة الصوت المكاني التي تقدم لمستخدمي سماعة AirPods Pro اللاسلكية خلال الفترة القادمة.

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تستعد شركة ابل لترقية برمجيات سماعات AirPods اللاسلكية خلال الفترة القادمة، مع ميزة جديدة تتيح التبديل التلقائي بين الأجهزة، فعند عرض محتوى الفيديو أو الأفلام على أجهزة الآيباد وتلقي إتصال هاتفي في نفس الوقت، يتم تحويل إتصال سماعة AirPods من جهاز الآيباد إلى الهاتف بشكل تلقائي، كما يدعم تحديث iOS 14 الإتصال التلقائي السريع بين سماعة AirPods والأجهزة المستخدمة حالياً.

وتحاكي تقنية Spatial audio أو الصوت المكاني التي تدعم سماعة AirPods Pro تقنية الصوت المحيطي في السماعات، وذلك من خلال خوارزمية خاصة تعمل على توجيه الصوتيات، ومن المقرر أن يتم تنشيط هذه الميزة بشكل تلقائي عند عرض محتوى بإستخدام مسارات Dolby 5.1 أو 7.1، إلى جانب هواتف الأيفون التي ستدعم الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

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