تكنولوجيا: #WWDC2020 متصفح سفاري يحصل على إدارة أفضل لعلامات التبويب في macOS Big Sur

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آبل عن نظام macOS Big Sur، وهو آخر تحديث رئيسي للأجهزة المكتبية، وبهذا التحديث يحصل متصفح سفاري على تحسين قد طال انتظاره، وهو إدارة علامات التبويب.

فعندما تكون الأشياء مزدحمة، ستتمكن من التمرير فوق علامة تبويب جديدة في سفاري وستعرض معاينة مباشرة لعلامة التبويب هذه حتى لا تضطر إلى النقر عليها.

وإذا لم يساعدك ذلك في فرز الأشياء كما تريد، فستتمكن من إغلاق جميع علامات التبويب عند النقر بزر الماوس الأيمن على علامة تبويب. وفي الوقت الحالي، يعرض سفاري ببساطة اسم موقع علامة التبويب الخاصة بك، وسوف يقطع المعلومات الأخرى التي قد تساعدك في التعرف عليه. ومع التحديث الجديد، سيظهر رمز.

كما هناك تحديثات كبيرة أخرى قادمة إلى سفاري في تحديث macOS التالي، فسيحصل على دعم واسع للإضافات المصممة للمتصفحات الأخرى، وستتمكن من الحصول على إضافات جديدة من خلال واجهة متجر ملحق مخصصة.

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وعلى عكس المتصفحات الأخرى، سيتيح لك سفاري تخصيص المواقع التي تريد تشغيل الإضافات عليها، وعندما تكون على هذا الموقع، سيظهر بشكل ملائم بجوار شريط البحث.

وأخيرًا، سيتيح لك تحديث سفاري الجديد إمكانية جعل الشاشة الرئيسية شخصية أكثر، مثل الخلفية المخصصة وقائمة القراءة. وعلاوةً على ذلك، سيحصل أيضًا على ترجمة أصلية في المتصفح، لذلك إذا زرت مواقع مكتوبة بلغات أخرى، فسيتم ترجمة الصفحة تلقائيًا إلى لغتك.

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