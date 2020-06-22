كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة أبل اليوم في مؤتمر المطورين العالميين اليوم بإلقاء نظرة موجزة على Foundation، وهي سلسلة الخيال العلمي الجديدة التي ستعرض على Apple TV Plus في عام 2021.
واستنادًا إلى سلسلة كتب Isaac Asimov الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، تركز سلسلة Foundation على مجموعة من المنفيين الذين اكتشفوا أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ إمبراطورية المجرة من الدمار هي تحديها، وفقًا لـ Deadline.
تم الإعلان عن هذا المسلسل من قبل شركة أبل في عام 2018، واضطرت الشركة إلى إيقاف الإنتاج في وقت سابق من هذا العام بسبب فيروس COVID-19.
يبلغ عمر منصة Apple TV Plus حوالي ستة أشهر، وعلى الرغم من نجاحها مع The Morning Show، إلا أنها لا تزال تبحث عن فوزها الكبير.
وتلتزم شركة أبل بجلب بعض أفضل المواهب في هوليوود إلى قائمة متنامية من البرامج الأصلية والحصول على أفلام مليئة بالمواهب ذات الأسماء الكبيرة مثل Greyhound من توم هانكس.
كما أشارت شركة أبل مؤخرًا إلى تحول في استراتيجيتها، حيث حصلت على كتالوج Fraggle Rock الخلفي بالكامل قبل إعادة التشغيل الرسمي للعرض على النظام الأساسي، لتكون أول مرة حصلت فيها أبل على محتوى مرخص.
من الواضح أن منصة Apple TV Plus لا تزال مكونًا كبيرًا في اقتصاد خدمات أبل بشكل عام، فهناك خدمات اشتراك أخرى تنتمي إلى شركة أبل إلى جانب Apple TV Plus، بما في ذلك Apple Music و Apple Arcade.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: #WWDC2020 أبل تعرض نظرة أولية لسلسلة Foundation TV القادمة إلى Apple TV Plus لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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