كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل اليوم عن تحديث watchOS 7 الذي يدعم لاحقاً إصدارات الشركة من الساعات الذكية، كما أكدت ابل على أن التحديث الجديد لن يدعم إصدارات الشركة من ساعات Series 1 وSeries 2.
أكدت شركة ابل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذي عقد اليوم على أن تحديث watchOS 7 ينطلق لدعم ساعات ابل الذكية لاحقاً هذا العام، حيث تقدم ابل التجربة الأولى اليوم للمطوريين، بينما يحصل المستخدمين على فرصة لتجربة الإصدار التجريبي الأول خلال الشهر المقبل.
تعمل كلاً من ساعات ابل الذكية Series 1 وSeries 2 الآن بنظام تشغيل watchOS 6، إلا أن هذه الإصدارات لن تدعم الترقية إلى الإصدار الجديد عند إطلاقه للمستخدمين، حيث تتوقف ابل عن دعم هذه الإصدارات بتحديثات جديدة للبرمجيات.
ومن المقرر أن يأتي التحديث الجديد watchOS 7 لإصدارات ابل من الساعات الذكية المميزة بشرائح أسرع، والتي تبدأ من الإصدارات التالية:
- ساعة Apple Series 3
- ساعة Apple Series 4
- ساعة Apple Series 5
أيضاً تقدم ابل التحديث الجديد watchOS 7 لساعات ابل الذكية في وقت لاحق هذا العام، مع مجموعة جديدة من المميزات والتغييرات الهامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تؤكد على أن تحديث watchOS 7 لن يدعم ساعات Series 1 وSeries 2 الذكية #WWDC2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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