تكنولوجيا: #WWDC2020 كاميرات HomeKit تحصل على ميزة التعرف على الوجه وتكامل Apple TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تحديث منصة HomeKit من أبل بميزات جديدة، بما في ذلك ميزة “Activity Zones” بالكاميرا والإضاءة التكيفية للمصابيح الذكية.

ستسمح كاميرات HomeKit، من خلال ميزة الفيديو الآمن من أبل، للمستخدمين بتركيز الكشف عن الحركة على مناطق نشاط محددة داخل البث، وسيتم تعزيز ميزة التعرف على الوجه لإعلام المستخدمين إذا كان هناك شخص تم الإشارة إليه في تطبيق الصور الخاص بهم على مقربة.

وسيمتد هذا الاندماج إلى جهاز HomePod، الذي سيقوم بإخبارك من على الباب إذا تم إجراء وظيفة التعرف على الوجه. وإذا كان المستخدم يشاهد Apple TV عندما يرن شخص ما على الباب، فسيتم عرض موجزًا حيًا عبر صورة داخل صورة.

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تضيف أبل أيضًا ميزة الإضاءة التكيفية الجديدة للمصابيح الذكية، مما يسمح للألوان بالتغيير تلقائيًا على مدار اليوم. هناك أيضًا جزء تشغيل تلقائي جديد وقائمة في تطبيق Home تتيح للمستخدمين معرفة الملحقات التي قد تهمهم.

وأكدت الشركة أيضًا أنها شكلت تحالفًا جديدًا مع شركات مثل أمازون وجوجل لرؤية تشكيل معيار الشبكات المنزلية الذكية.

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