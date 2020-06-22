تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث watchOS 7 للمستخدمين الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل خلال إعلانها اليوم عن تحديث watchOS 7 لساعات ابل الذكية في مؤتمر WWDC 2020، على خطط الشركة لإطلاق التحديث اليوم للمطوريين، بينما تقدم ابل الإصدار التجريبي الأول من تحديث watchOS 7 في شهر يوليو المقبل.

أعلنت شركة ابل اليوم عن تحديث watchOS 7 الذي يأتي بمجموعة من المميزات والتغييرات الجديدة، حيث يأتي على رأسها ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم المرتقبة، مع ميرة مشاركة أوجه الساعة الذكية، كما كشفت ابل عن موعد إطلاق التحديث للمطوريين وأيضاً موعد إطلاق الإصدار التجريبي العام.

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تتيح ابل اليوم للمطوريين تجربة الإصدار التجريبي من تحديث نظام تشغيل الساعات الذكية للمرة الأولى، وأيضاً تجربة المميزات الجديدة من تحديث watchOS 7 قبل إطلاق التحديث للمستخدمين.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي العام الأول للمستخدمين في شهر يوليو عبر beta.apple.com، كما تقدم ابل ميزة التحديث المجاني للبرمجيات في خريف هذا العام لكلاً من ساعات Watch Series 3، وSeries 4، وSeries 5، كما يتوافق في العمل مع هواتف iPhone 6s أو الإصدارات اللاحقة بنظام تشغيل iOS 14 أو الإصدارات اللاحقة.

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