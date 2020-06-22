تكنولوجيا: #WWDC2020 أبل تعلن عن iPadOS 14: أدوات جديدة، تطبيقات معاد تصميمها، ميزة التعرف على خط اليد، بحث شامل مُجدد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل اليوم عن نظام iPadOS 14، والذي تم بناءه على ميزات iOS 14 التي تم الإعلان عنها بالفعل مثل أدوات الشاشة الرئيسية.

فقد قامت شركة أبل بتوسيع تطبيقات الأسهم مع عناصر تصميم آيباد الفريدة مثل الأشرطة الجانبية في الصور والموسيقى، كما تم إعادة تصميم واجهات مثل Siri والمكالمات الهاتفية الواردة لكيلا يستحوذا على الشاشة بأكملها عن الاستخدام.

وهناك أيضًا تجربة بحث جديدة، وميزة التعرف على الكتابة اليدوية على مستوى النظام، وتغييرات أخرى مصممة لجعل أجهزة آيباد تعمل بشكل أفضل مع Apple Pencil و Magic Keyboard.

ومع iOS 14 و iPadOS 14، قامت أبل أيضًا بإصلاح تجربة الأدوات بأحجام وتنسيقات جديدة. وللمرة الأولى، يمكنك سحب الأدوات لوضعها بين أيقونات تطبيقك.

وعلاوةً على ذلك، قامت الشركة بتحسين وظيفة Spotlight Search لتعكس تجربة Mac، مع حقل بحث غير موجه يطفو في منتصف الشاشة. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح متصلة لتشغيل التطبيقات أو الإجراءات بشكل سريع.

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وبالنسبة لـ Apple Pencil، أحضرت أبل ميزة Scribble إلى آيباد، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الكتابة في أي حقل نصي بكل بساطة وسيتم تحويله إلى نص تلقائيًا.

وتدعم ميزة التعرف على الكتابة اليدوية نفس نوع إيماءات تحديد النص التي تحصل عليها باستخدام الأحرف المكتوبة؛ إذ سيتعين عليك النقر مرتين لتحديد كلمة على سبيل المثال. كما يمكنك نسخ الكتابة اليدوية ولصقها في أي حقل نص عادي، مثل الرسائل. ستتمكن أيضًا من رسم الأشكال وجعل آيباد يقوم تلقائيًا بإنشاء مضلعات محددة.

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