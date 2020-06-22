تكنولوجيا: تحديث watchOS 7 يجلب ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم لساعات ابل الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن تحديث watchOS 7 الجديد لساعات ابل الذكية، الذي تقدم من خلاله ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، مع ميزة مشاركة أوجه الساعة الذكية من بين مميزات أخرى.

ينطلق تحديث watchOS 7 لساعات ابل الذكية في وقت لاحق هذا العام مع مجموعة جديدة من المميزات، حيث تقدم ابل مجموعة جديدة من أوجه الساعة الذكية، مع أنماط مختلفة لتتبع نشاط المستخدم في التمارين الرياضية، وأيضاً ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

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ويشمل تحديث watchOS 7 على المميزات والتغييرات الآتية:

ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم التي تتكامل مع هاتف الأيفون.

ميزة تتبع أنماط رياضية جديدة ومنها الرقص، والتدريبات الرياضية الأساسية، وتدريبات القوة، والتدريبات الخاصة بتهدئة أعصاب المستخدم.

إعادة تسمية تطبيق Activity إلى Fitness.

دعم تطبيق خرائط ابل بمسارات الدراجات الهوائية في بعض المدن.

اثنان من الأوجه الجديدة للساعة الذكية، ومنها وجه الكرونوغراف لقياس سرعة الدوران، و XL.

ميزة مشاركة أوجه الساعة بين إصدارات ابل من الساعات الذكية.

عد تنازلي للتذكير بغسل اليدين.

ومن المقرر أن يتوفر تحديث watchOS 7 للمطوريين اليوم، بينما يتوفر الإصدار التجريبي الأول من النظام خلال شهر يوليو.

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