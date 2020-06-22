تكنولوجيا: #WWDC2020 أبل تُعلن رسميًا عن ميزة CarKey الافتراضية للسماح للمستخدمين بفتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل اليوم أن ميزة CarKey قادمة مع نظام iOS 14 وكذلك مع التحديث الجديد من iOS 13. فتتيح لك ميزة CarKey استخدام هاتف آيفون أو ساعة Apple Watch لفتح السيارة أو قفلها أو بدء تشغيلها.

سيتمكن المستخدمون من استخدام CarKey في السيارات التي تدعم NFC، حيث يحتاجون فقط إلى حمل الجهاز بالقرب من السيارة لاستخدامه كمفتاح.

وتتم عملية الاقتران من خلال تطبيق Wallet، ومن الضروري أن يكون هناك تطبيق الشركة المصنعة للسيارة لمتابعة الإعداد. سيتعين على المستخدمين وضع هاتف آيفون فوق قارئ NFC في السيارة أثناء العملية الأولية، وبعد ذلك ستكون ميزة CarKey متاحة بتطبيق Wallet.

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كما يمكن مشاركة CarKey مع أشخاص آخرين عبر iMessage، مثل أفراد العائلة. وتعمل أبل مع BMW على الأرجح لتكون أول شركة مصنعة سيارات تدعم CarKey.

وسيكون المستخدمون قادرون على استخدام مفتاح السيارة ليس فقط مع iOS 14، ولكن مع التحديث القادم لنظام iOS 13 أيضًا. فقد كشف موقع 9to5Mac لأول مرة عن مفتاح السيارة في شهر فبراير على رمز iOS 13.4.

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