تكنولوجيا: الإصدار الجديد من تحديث iOS 14 يقدم Siri بتجربة وتصميم جديد مع ميزة الترجمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل في حدث WWDC للعام 2020 عن مميزات الإصدار الجديد من تحديث iOS 14، والذي يقدم Siri بتجربة وتصميم جديد مع دعم ميزة الترجمة.

تحرص شركة ابل على تحديث مساعدها الرقمي Siri بشكل مستمر في الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل، لدعم المستخدمين بتجربة أفضل، وفي الإصدار الجديد iOS 14، كشف عن مميزات جديدة لمساعد ابل الرقمي.

يأتي مساعد Siri في تحديث iOS 14 بتصميم أكبر عند تنشيط المساعد الرقمي، مع دائرة كبيرة في واجهة النظام، كما يدعم إظهار الأدوات اللازمة عند إلقاء أوامر عن الطقس.

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كما يأتي مساعد Siri الرقمي بنمط مضغوط وصغير الحجم جديد، يتيح للمساعد الرقمي ميزة إرسال رسائل صوتية، كما تقدم ابل ميزة الترجمة في المساعد الرقمي، والذي يأتي كجزء من تطبيق Translate، ويتيح للمساعد الرقمي دعم المستخدم بالترجمة خارج نطاق الإنترنت.

يذكر أن ابل قامت بتحديث الإصدار الخاص بنظام iPadOS 14 من مساعد Siri الرقمي، ليتيح كشف النتائح في الجزء السفلي من الزاوية اليمنى للجهاز.

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