تكنولوجيا: الإصدار الجديد من تحديث iOS 14 يجلب أدوات جديدة في الشاشة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 2020 اليوم على شبكة الإنترنت، والذي تكشف من خلاله ابل عن الجديد في البرمجيات وأيضاً خططها القادمة، ولقد كشفت عملاق التكنولوجيا عن مميزات الإصدار الجديد من تحديث iOS 14.

تقدم شركة ابل الإصدار القادم من تحديث iOS 14 بتركيز خاص على الواجهة الرئيسية من نظام التشغيل، حيث تدعم الشاشة الرئيسية بمجموعة من الأدوات الجديدة.

كما أعلنت ابل عن “App Library” الذي يقدم للمستخدمين عرض أفضل للتطبيقات، مع إدارة تلقائية للتطبيقات، وتنسيق التطبيقات في قوائم، ومجموعات تدعم المستخدم في الوصول إلى التطبيقات بتجربة سلسلة وسريعة من خلال مكتبة التطبيقات Appeke، وهي ميزة تحاكي درج التطبيقات في نظام الأندوريد.

أيضاً من المقرر أن تأتي أدوات الشاشة الرئيسية في iOS 14 بأحجام متنوعة، كما تظهر في Today view، كما سيتم عرض الأدوات الجديدة في تحديث iOS 14 في الشاشة الرئيسية مع الرموز الخاصة بالتطبيقات، كما يمكن إضافة الأدوات الجديدة عبر “widget gallery”، كما سيتاح للمستخدم تخصيص الأدوات بالشكل والحجم المفصل من خلال مكتبة الويجت.

Advertisements

كما تقدم ابل آداة “Smart Stack” التي تعمل على عرض التطبيقات ذات الصلة بشكل تلقائي للمستخدم في وقت محدد خلال اليوم.

من جانب أخر تدعم ابل تحديث iOS 14 بميزة صورة داخل صورة على مستوى النظام لمقاطع الفيديو، وبتجربة تحاكي macOS، حيث سيتم تمرير صور مقاطع الفيديو إلى أعلى التطبيقات، كما تدعم صور مقاطع الفيديو تخصيص الحجم وموقعها على الشاشة، لذا لن تؤثر على تجربة الألعاب في الشاشة الخلفية.

المصدر

اعلان





