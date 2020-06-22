تحديث جديد للهاتف Galaxy A51 يجلب معه ميزات جديدة لتطبيق الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy A51 قبل بضعة أشهر، وبدأت منذ ذلك الحين بإصدار التحديثات الأمنية الشهرية والتحديثات التي تهدف إلى تحسين مختلف جوانب الهاتف. وفي شهر مايو الماضي، تم ترقية واجهة المستخدمة في الهاتف إلى Samsung One UI 2.1، ولكن بعض ميزات الكاميرا كانت مفقودة، ولكن قررت شركة سامسونج الآن إصلاح هذا الخلل.

في الواقع، لقد بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A51 يحمل الإصدار A515FXXU3BTF4 / A515FOLM3BTE8 / A515FXXU3BTE7، ويبلغ حجمه 336 ميغابايت. وبالإضافة إلى تحسين الإستقرار وإصلاح الأخطاء، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك ميزات Single Take و My Filters و Night Hyperlapse إلى تطبيق الكاميرا، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو 2020.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.