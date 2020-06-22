Xiaomi و Huawei ستتبنى زجاج UTG في هواتفها القابلة للطي المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إستخدام تقنية UTG أو Ultra Thin Glass في جهاز واحد فقط، وهو Galaxy Z Flip. الشاشة المرنة لهذا الهاتف مصنوعة من من زجاج البوليمر والتي تُعتبر أكثر متانة من تلك المستخدمة في Galaxy Fold. حسنًا، وفقا لمسرب لطالما كان صادقًا في الماضي، فيبدو أن Huawei و Xiaomi ستتبنى هذه التكنولوجيا الجديدة وإستخدامها في أجهزتها القابلة للطي القادمة في المستقبل.
يقول المسرب البارز Digital Chat Station أنه سيتم إستخدام Ultra Thin Glass في ” الشاشات القابلة للطي والشاشات المستديرة “. عبارة الشاشات المستديرة مثيرة للإهتمام لأن شركة Xiaomi أعلنت بالفعل عن نموذج أولي لهاتف ذكي يُدعى Xiaomi Mi Mix Alpha يستخدم مثل هذه الشاشة، لذا هناك بعض السيناريوهات المحتملة هنا.
تحدث المصدر عن خطط Huawei لإطلاق مثل هذا الجهاز أو إمكانية إستخدام طبقة Ultra Thin Glass في النسخة النهائية من الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha بدلاً من الزجاج الصلب. لا تزال طبقة Ultra Thin Glas أقل متانة من الزجاج المستخدم في الهواتف الذكية العادية الحالية. لذلك، إذا لم تكن هناك حاجة للثني، فقد تكون طبقة Gorilla Glass المعتادة حلاً ملائمًا أكثر.
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