عرب نيوز الصحيفة الرائدة تطلق النسخة الفرنسية وتعيّن رندة تقي الدين كبيرة لمراسليها في باريس

كما أعلنت الصحيفة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن تعيين الصحفية المخضرمة رندة تقي الدين، كبيرة مراسلين لها في العاصمة الفرنسية، باريس.

وسيتم إطلاق النسخة الجديدة في 14 تموز/ يوليو، بالتزامن مع اليوم الوطني الفرنسي. وسيتم تدشين النسخة الفرنسية الرقمية من قبل سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، فرانسوا جوييت. وسيضم حفل الافتتاح، الذي سيعقد افتراضيا، عددًا من المتحدثّين العرب والفرنسيين البارزين، وسيتم من خلال مؤتمر فيديو على تطبيق زوم والبث المباشر على يوتيوب وصفحات التواصل الإجتماعي لصحيفة عرب نيوز.

وستكون عرب نيوز بالفرنسية النسخة الرقمية الدولية الثالثة للصحيفة السعودية الرائدة التي تصدر باللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بعد نجاح نسخة “عرب نيوز باكستان” التي تم إطلاقها في شباط/ فبراير 2018، و”عرب نيوز اليابان” التي تم إطلاقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وتعليقا على التدشين ، قال فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز: “يسعدنا إطلاق النسخة الفرنسية كجزءً من استراتيجيتنا في التوسع الرقمي والدولي. هذا يعني أننا نستطيع أن ننقل محتوانا المميز لفئة جديدة من القراء، ولهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لنا نظرًا لمكانة فرنسا التاريخية للمنطقة والعدد الكبير من العرب الناطقين بالفرنسية في شتى أنحاء العالم.”

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وأضاف: “يسعدنا أيضًا أن نعلن عن تعيين رندة تقي الدين لمنصب كبيرة مراسلينا في باريس. تتمتع رندة بسنوات من الخبرة الصحفية وفهم واسع للعلاقات العربية الفرنسية. وستدعمها مجموعة من المراسلين المؤهلين في باريس وغيرها من الدول العربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية.”

وقد عملت تقي الدين كمراسلة ورئيسة مكتب في باريس للعديد من المنشورات العربية مثل “الحياة” و “النهار” منذ عام 1974. وقد حصلت سابقا على وسام جوقة الشرف الفرنسية تكريمًا لعملها، وقلّدها إياه الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك شخصيًا.

وعلّقت تقي الدين على تعيينها كبيرة مراسلي عرب نيوز في باريس بقولها: “يشرّفني ويسعدني أن أكون جزءًا من عرب نيوز في باريس وفي نسختها الفرنسية الجديدة. إنها مهمة صعبة ومثيرة بأن أساهم في تفسيرٍ أفضل للشؤون العربية من قبل الرأي العام الفرنسي وبالإتجاه المعاكس أيضًا.”

تصدر صحيفة “عرب نيوز” عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهي الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية الأكثر ريادةً في المملكة السعودية والمنطقة منذ تأسيسها في 1975.